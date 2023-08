Este lunes, amaneció Morena 2 a 1 sobre el PRIAN con miras a 2024

De acuerdo con la encuesta de encuestas realizada por el sitio Polls.mx, misma que ha sido la más acertada no sólo en cuanto a ganadores sino en cuanto a los resultados de los comicios en los últimos años, Morena y aliados tienen una intención de voto del 61%, la cual es más del doble que la que tiene el PRIAN con un 30%; en lejano tercer lugar, Movimiento Ciudadano ostenta un 7%.



Desde el pasado 13 de julio ningún grupo opositor ha aumentado sus preferencias, lo anterior, producto de los resultados de al menos 28 casas encuestadoras.



Dentro de las corcholatas morenistas, es Claudia Sheinbaum quien reafirma su primer lugar en la competencia interna, por lo que será cuestión de semanas para que dicho resultado se confirme.



En el caso del PRIAN, Xóchitl Gálvez lleva una ventaja infranqueable para el resto de candidatos, aunque en ese proceso se ha dicho que el ganador no deberá su condición exclusivamente por la medición de su popularidad.



Movimiento Ciudadano es el único de los tres competidores que no ha señalado quiénes competirán por abanderar su proyecto, por lo que aún le resta un bono de intención en caso de decidirse por Colosio Jr. o por Alfaro.