Estas son las recomendaciones de Copriseh para compra de pollo

El consumo de pollo en malas condiciones puede provocar la presencia de brotes o enfermedades gastrointestinales, causados, principalmente por agentes como Salmonella, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes y staphylococcus.



La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriseh) emite las siguientes recomendaciones a la población para la compra de pollo:



Comprar y consumir en lugares establecidos y limpios.



No adquirirlo en sitios con prácticas higiénicas inadecuadas, como puestos de tianguis o semifijos.



Observar que, al momento en que se despache pollo, este no cuente con vísceras, de ser así no debe comprarse.



El personal que vende productos cárnicos debe portar indumentaria adecuada (ropa de trabajo limpia, cubreboca y cubrepelo).



Corroborar que los cárnicos se encuentren en refrigeración de (0 °C a 7 °C) y congelación de (-20 ºC a -18 °C). En caso de no contar con refrigerador, cerciorarse de que el establecimiento cuente con camas de hielo purificado.



No compres pollo si presenta coloración verdosa, está pegajosos, reseco o tenga olor desagradable, así como hematomas (golpes).



Conserva en refrigeración o congelación el pollo y sus derivados.

La descongelación de pollo deberá realizarse por refrigeración, por cocción, o bien, en horno de microondas.



Se debe evitar, en todos los casos, la descongelación de los productos cárnicos a temperatura ambiente. Si se descongela con agua, debe hacerse bajo el chorro de agua fría, evitando estancamientos.



Al cocinar pollo evitemos la contaminación cruzada de alimentos, esto suele pasar al salpicar utensilios y/o alimentos a consumir, en caso de ser así, lávalos y desinféctalos.



Al cocinar y preparar productos cárnicos, no usar los mismos utensilios (como cuchillos y tablas para picar) para alimentos crudos y cocidos, así se evita contaminar los alimentos.



Asegurarse de que la cocción del pollo sea adecuada. La temperatura mínima interna de cocción debe ser de al menos 63 °C (perfectamente hervido, asado o frito).



Lavarse las manos con agua y jabón después de tocar el pollo crudo.