Estas son las irregularidades por las que realizarán paro en la UTVAM para correr al rector

El próximo lunes docentes y personal administrativo de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México (UTVAM) ubicada en Los Héroes Tizayuca realizarán un paro laboral para exigir la destitución del rector José Jairzihno Cortés Skewes, quien es acusado de diversas irregularidades.



Tentativamente el paro durará tres días hasta no tener una respuesta a su pliego petitorio, mismo que tiene como único punto no negociable la baja del directivo. En caso de que la Secretaría de Educación Pública del estado (SEPH) no resuelva a su favor, idearán nuevas formas de protesta para ser escuchados por la actual administración de Fayad Meneses o por la nueva de Menchaca Salazar, de quien se dijeron seguros de recibir apoyo para acabar con la corrupción y el amiguismo en la institución.



Son por lo menos 30 docentes los que firmaron la petición de remoción de Cortés Skewes, si bien es una mayoría de los 70 profesores la que está a favor de la propuesta, dado que algunos no tuvieron la oportunidad de firmar y otros no lo hacen por temor a represalias.



Una fichita protegida por Benito, Atilano y Omar



Antes de ser nombrado rector de la UTVAM, Cortés Skewes fue director de administración del Cecyteh, teniendo una amonestación privada por la dirección general de Responsabilidades y Situación Patrimonial por cometer Omisión a sus funciones, misma que está foliada con el numeral DGR/05/2020.



También fue secretario de administración en la Tecnológica Tula-Tepeji, institución embarrada en la Estafa Maestra por simular contratos por servicios que nunca se prestaron con el Inadem y con el AICM.



Este medio evidenció que el rector de la UTVAM hacía uso de vehículos asignados a la institución para fines privados, toda vez que aunque la institución a su cargo se encuentra en Tizayuca, automotores y personal fueron sorprendidos casi de manera diaria en su negocio particular, una fonda nombrada “Puerta del cielo”.



EANoticias también dio a conocer el acoso sexual y laboral cometido hacia trabajadoras de la institución, mismo donde de igual forma se exhibió que pedía “moches” a los sueldos de los trabajadores que le eran entregados en dicho local.



Durante la rueda de prensa se informó que el rector fue señalado en un tendedero de denuncias por alumnas por acoso sexual, tras lo cual tuvieron una reunión con las mismas a puerta cerrada y luego se diluyó el asunto.



A las más de 30 renuncias de profesores se suman más de una decena de coordinadores, así como descuentos ilegales que se hace al profesorado y el no pago de impuestos, lo que obliga a los mismos docentes a cubrir la ausencia de retenciones.



Carreras sin registro oficial



Al menos 7 carreras carecen de registro oficial ante la Dirección General de Profesiones, lo que impide que decenas de estudiantes que ya terminaron sus estudios o están en vías de hacerlo, puedan titularse.



El laboratorio vacío



Pese a la ceremonia en la que el mismo gobernador inauguró nuevas instalaciones en la institución, el laboratorio de Química, un año después del corte de listón, es la fecha en que sólo cuenta con mesas -recién traídas- y los estudiantes no pueden realizar práctica alguna, revelaron estudiantes que asistieron a la rueda de prensa. Ellos pertenecerían a la sexta generación que no goza de instalaciones mínimas para desarrollar su carrera.



#ÚltimaHora

El gobernador de #Hidalgo, Omar Fayad realizó el corte de listón y develación de placa inaugural de la Unidad de Docencia de la @UtvamBis #UTVAM #UTVAMBis #Tizayuca #NoticiasÉnfasis

(📸 @omarfayad) pic.twitter.com/sk9B8tET7M — Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) March 25, 2021



Los 30 mil pesos para dos viajes infructíferos a Cancún



El ´rector de la UTVAM recibió alrededor de 30 mil pesos, en dos exhibiciones, como viáticos para celebrar un convenio con una Tecnológica de Cancún. Ni en la página de la institución hidalguense ni en la de Quintana Roo existe evidencia del documento general -ya no digamos los específicos-, pese a que la de Cancún sí informa de otros 417.

El ´rector de la UTVAM recibió alrededor de 30 mil pesos, en dos exhibiciones, como viáticos para celebrar un convenio con una Tecnológica de Cancún. Ni en la página de la institución hidalguense ni en la de Quintana Roo existe evidencia del documento general -ya no digamos los específicos-, pese a que la de Cancún sí informa de otros 417.

Las dudas sobre sus ingresos reales



Aunque el ingreso del rector no es poco (de 254 mil para el último trimestre de 2018), existen dudas sobre el nivel de vida que se da, sobre todo porque su actividad empresarial se limitaba a la fonda Puerta del Cielo.