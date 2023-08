Estas son las fortalezas económicas de México según Forbes

Entre las fortalezas de la economía mexicana se atribuye a la inversión en proyectos de infraestructura por parte del gobierno. Esta inversión ha tenido impactos positivos en la construcción y el gasto público, y se espera que contribuya al crecimiento económico del país, de acuerdo con Forbes.



En la primera mitad de 2023, México experimentó un crecimiento sorpresivo que superó las proyecciones sobre su producto interno bruto (PIB) para este año. Este crecimiento se ve respaldado por la relocalización de empresas al país gracias al nearshoring, lo cual ha generado una perspectiva favorable por parte de los analistas privados, según Forbes.



Además, otro factor que ha contribuido a la mejora en la óptica de la economía mexicana es la salud económica de Estados Unidos. Dado que Estados Unidos es el principal socio comercial de México, una economía estadounidense sólida reduce el riesgo de una recesión y sus posibles impactos en México. Esto, a su vez, favorece las exportaciones y las remesas históricas que llegan al país mes a mes.



En el contexto mencionado, otra razón importante detrás de la mejora en la economía mexicana es la inversión en proyectos de infraestructura por parte del gobierno. Estos proyectos están teniendo un impacto positivo en la construcción y el gasto público, especialmente en el sur del país. Algunos ejemplos de estas obras consideradas como "prioritarias" son la refinería Olmeca en Tabasco, el Tren Maya en la Península de Yucatán y el Aeropuerto de Tulum en Quintana Roo.



De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Producto Interno Bruto (PIB) de México ha experimentado un incremento del 3.6% en los primeros seis meses del año. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha estimado un crecimiento anual mínimo del 2.3% para 2023.



Según el Bank of America Securities (BofA), la dinámica económica de México ha sorprendido al mercado, presentando un desempeño más favorable en comparación con otros países del grupo de las 20 economías más grandes (G20), excluyendo a China, India e Indonesia.



Estos resultados han llevado al BofA a revisar al alza su pronóstico para la economía mexicana al finalizar el año, aumentándolo al 3.2% en comparación con la proyección previa del 2.3%. Esto se debe a que el banco considera que México ha experimentado una buena racha hasta el momento.



’La actividad económica de México ha crecido 3.5% o más durante cuatro trimestres consecutivos, muy por encima de su tasa de crecimiento promedio de 2.5%’, agregó.



Además de lo mencionado, la encuesta mensual llevada a cabo por el Banco de México en julio indica que los especialistas del sector privado han aumentado su estimación de crecimiento para México en 2023 a un 2.6%. De manera similar, la "Encuesta Citibanamex de Expectativas", respondida por 33 grupos de análisis financieros, también ha mejorado su perspectiva, elevándola a un 2.7%.



Algunos grupos financieros, como Ve por Más (Bx+) e Invex, también han mejorado sus proyecciones de crecimiento para el país. Ve por Más ha ajustado su estimación del crecimiento para el final del año al 3% desde el 2.8%, mientras que Invex ha previsto un aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del cuarto trimestre del año del 2.8%, un incremento respecto al 2% previo. Estas proyecciones están más en línea con los pronósticos oficiales.



Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha mejorado su pronóstico de crecimiento para México en 2023, aumentándolo al 2.6% desde el 1.9% estimado previamente.



Finalmente, otro factor considerado por el Bank of America es la acelerada recuperación de la inversión en México después de un periodo prolongado de debilidad. Esta recuperación se ha impulsado principalmente por inversiones locales cercanas.



Sin embargo, matizó que el nivel de inversión es solo un 3% superior de lo que era hace una década, destacando la inyección de capital a maquinaria y equipo como factor de mayor incidencia en el fenómeno del nearshoring.



Sin embargo, es importante destacar que el nivel de inversión en México es solo un 3% más alto que hace una década. A pesar de esto, se destaca la inyección de capital en maquinaria y equipo como un factor de gran incidencia en el fenómeno del nearshoring.



Según la Secretaría de Economía de México, durante el primer semestre de 2023, los empresarios mexicanos realizaron 174 anuncios de inversión, por un total de más de 64,504 millones de dólares. Además, se ha afirmado que el país se encuentra en un momento propicio para recibir inversiones.



En cuanto a la inversión extranjera directa, la Secretaría de Economía registró un monto de 18,636 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, lo que representa un incremento del 48% en comparación con el mismo período del año anterior.



El Bank of America señala que México ya está experimentando los efectos del nearshoring a través del aumento en el volumen de inversiones y los beneficios para el mercado laboral, incluida la creación de más puestos de trabajo. Sin embargo, se señala que esta racha de ganancias mensuales se detuvo en julio pasado.



El documento "Zoom Nearshoring" más reciente del banco Santander indica que la región norte de México ofrece las mejores oportunidades para la relocalización de empresas. En particular, se mencionan Chihuahua, Coahuila, Baja California, Tamaulipas y Aguascalientes como las entidades con mayor infraestructura y logística.



Según una estimación del Consejo de Empresas Globales (Ceeg), México podría aumentar su Producto Interno Bruto (PIB) hasta un 2.5% en los próximos seis años debido al fenómeno del nearshoring. Además, se proyecta que el país podría alcanzar niveles de inversión extranjera directa (IED) de hasta 50,000 millones de dólares.



Los industriales en México ven este fenómeno como una oportunidad para impulsar el crecimiento económico sostenido en el país. Eduardo Ramírez, tesorero de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), estimó que esto podría resultar en un crecimiento del 4% en los próximos años.Con información de FORBES