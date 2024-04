TOLUCA, Estado de México.- La Consejería Jurídica del Estado de México atestiguó la celebración de un convenio amistoso para el reconocimiento de límites territoriales entre los municipios de San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, lo que permitirá concluir un diferendo de décadas.



Este convenio incluye un fragmento territorial que abarca la Zona Arqueológica, con lo que la Pirámide del Sol se mantiene en Teotihuacán y la Pirámide de la Luna pasa a San Martín de las Pirámides.



Lo anterior será respecto al límite territorial y no sobre la posesión o ejecución de obras sobre las mismas, pues la totalidad de la Zona Arqueológica continúa siendo propiedad federal.



Jesús George Zamora, Consejero Jurídico estatal, señaló que esta resolución histórica es crucial para la estabilidad y el desarrollo de la región, y además es fundamental para brindar certeza legal a la población de ambos municipios.



’Me causa mucho orgullo que los mexiquenses con este convenio demostremos que somos compartidos, tiene que ver mucho con la generosidad. Ustedes son quienes han encabezado el anhelo de sus representados, de la gente, y no hay mejor forma de dar beneficio que con la existencia de certeza jurídica, en este caso certeza territorial, que significa que cada persona, que cada ciudadano que vive en el Estado de México sepa a qué municipio y con qué autoridad tratar’, detalló.



Édgar Martínez Barragán, Presidente Municipal de San Martín de las Pirámides, aseguró que gracias a la voluntad de las partes involucradas y al trabajo de la Comisión de Límites se pone fin a una serie de conflictos sociales y políticos que perduraron por mucho tiempo.



’Afortunadamente estaremos cerrando un tema, un diferéndum de casi 100 años que llevamos con esta no identificación (correcta) de los límites. Pero al final ambos Presidentes, ambos Cabildos siempre defendiendo su tierra, nuestra tierra, una tierra además que le da identidad no sólo al Estado de México, sino al país y que nos representa a nivel mundial.



’Yo creo que con esto nosotros ganamos mucha identidad para los San Martinenses porque todos nacimos y crecimos viendo esas pirámides, esas pirámides le dan movimiento y sustento a muchas familias de la región’, expresó Martínez Barragán.



En tanto, el alcalde del Teotihuacán, Mario Paredes de la Torre, indicó que esta decisión es clave para generar un mayor desarrollo e impulsar la economía de la región, cuya vocación es turística.



’Tengamos esa madurez y ponerle fin a esa problemática que tenemos y, al contrario, vernos como lo que somos, unos grandes vecinos. Y esto beneficia mucho a nuestro municipio, dependemos casi el setenta u 80 por ciento de nuestro comercio se basa en el turismo entonces esto viene a darle más certeza’, manifestó Paredes de la Torre.



Derivado de la firma de este convenio, se procederá a la elaboración de la iniciativa con proyecto de decreto para finalmente remitirla al Poder Legislativo del Estado de México para su posible aprobación.