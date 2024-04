No hay encuestadora seria que ponga en primera posición respecto a intención de voto a ninguno de los candidatos del PRIAN en Hidalgo: ni en el senado, ni en diputaciones federales o locales ni mucho menos en los diez municipios más importantes de la entidad. Pero en lugar de ponerse a trabajar para revertir las tendencias, pelean con los empresarios.



Y es que según la encuesta encargada a Parametría por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCEH), allá donde pudieron medir, en todas las regiones, para todos los puestos de elección popular, ganó Morena.



Lo anterior provocó que la secretaria general del PRI en el país, Carolina Viggiano, volcara contra la cúpula empresarial y les pusiera un sinnúmero de calificativos, a lo que los empresarios exigieron una disculpa pública que no llegó.



Durante las elecciones estatales de 2022, Parametría auguró una victoria por 30 puntos por parte de Julio Menchaca, escenario que se cumplió siendo Carolina la perdedora en dicha contienda.



Pero no es la única elaborada.



Sólo Coparmex, agrupación empresarial que fundó al panismo, ahora aliado con el PRI, también ha contratado a encuestadoras para tener un panorama serio sobre los comicios; pero ni en esos casos ni en ninguno de los anteriores, el PRI se quejó ni afirmó que no era una de sus funciones dar certeza a los empresarios sobre el futuro inmediato electoral ni sobre las preferencias democráticas de la sociedad en la cual florecen sus negocios.



Derivado de lo anterior es que además de estar peleados con los votantes al no encabezar ninguno de los perfiles del PRIAN preferencia alguna en las mediciones hechas, ahora lo están también con los empresarios.