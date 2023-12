Si todavía tienes un crédito Infonavit denominado Veces Salario Mínimo (VSM), es importante que sepas que queda solo una semana para cambiarlo a pesos y evitar que tu deuda y tu mensualidad aumenten en enero de 2024.



Para realizar la conversión a través de la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, en Mi Cuenta Infonavit antes del 31 de diciembre de 2023, sin necesidad intermediarios.



Para realizar el trámite deberás seguir los siguientes pasos:



Ingresa a Mi Cuenta Infonavit.

Selecciona la pestaña Mi Crédito y luego Responsabilidad Compartida.

Ingresa el estado y el código postal de la vivienda.

Revisa y compara las distintas opciones de conversión que ofrece el programa.

Confirma el trámite y guarda la Carta de Bienvenida y la Carta Modificatoria de Condiciones Financieras, con el monto de la nueva mensualidad.

Si tienes una reestructura, asegúrate de aceptar su cancelación antes de iniciar la conversión.



Si aún no estás dado de alta en Mi Cuenta Infonavit, para registrarte necesitarás tu CURP, RFC y Número de Seguridad Social (NSS), además de proporcionar un número telefónico y un correo electrónico (que no sea de tu trabajo).



Al realizar esta conversión, podrás obtener una tasa de interés más baja, que oscila entre el 1% y el 10.45%, dependiendo de tu nivel de ingresos. Además, tendrás la posibilidad de congelar los saldos y las mensualidades de tu crédito. También vale la pena mencionar que las aportaciones al Infonavit que realice tu empleador se abonarán directamente al capital de tu deuda, lo que te ayudará a liquidar más rápidamente tu financiamiento



