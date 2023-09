Espartanos e Indios de Cuitláhuac abren la Copa Tratados de Córdoba

Por: Noé Flores Cortés



Todo se encuentra listo para la realización de la sexta Copa Tratados de Córdoba de béisbol organizada por la Liga 30 Caballeros, con la presencia de equipos de diferentes ciudades y estados, lo que vendrá a reactivar la economía de la zona centro, durante los tres días del torneo.

Miguel Ángel Guzmán de la Peza ’Operaprima’, señaló a Nuevo Sol y Foro Deportivo, que la actividad se iniciará éste viernes a partir de las 9 de la mañana, con duelos interesantes, como el que sostendrán los Espartanos e In-dios de Cuitláhuac en la 7-8 años, duelo que llama poderosamente la atención.



Otros duelos a las 9 de la mañana serán Pequeños Atléticos de Cuitláhuac ante Medellín en la categoría 5-6; Medellín ante la Beto Avila Verde será en la 9-10 que tiene dos grupos y Cardenales de la ICA ante la Beto Avila en la 11-12, es otro de los duelos de la primera jornada de la Copa Tratados de Córdoba.



La suma de esfuerzos para la realización de la sexta Copa Tratados de Cór-doba organizada por la Liga 30 Caballeros ha sido determinante, me refiero a la gente de la Williamsport, pues se jugará bajo sus reglas; la iniciativa priva-da, los padres de familia, que es fundamental y la labor del ayuntamiento que encabeza el Juan Martínez Flores, quien a través de Obras Públicas le metieron mano a las instalaciones y se destaca la funcionalidad de los sanitarios, donde ya se cuenta con un aljibe, lo que garantiza que no faltará agua.



La presencia en los campos de la 30 de la gente de la Williamsport le dará mayor realce a la Copa Tratados de Córdoba, me refiero a Ricardo Bravo director de la región 6; Jorge Yañez y Alberto Bustos y por la gente de casa, Miguel Ángel Guzmán de la Peza ’Operaprima’ y Mario Roberto Tiburcio Aguillón, entre otros más.

Como ya es costumbre, con el apoyo de los padres de familia habrá transmisiones de varios juegos a través del Facebook de Noé Flores Cortés.



Este viernes en la 5-6 años a las 9 de la mañana, Pequeños Atléticos contra Medellín y Beto Ávila contra La Poderosa y a las 11.30 horas Minatitlán ante La Poderosa.



Por lo que toca a la 7-8 a las 9 de la mañana jugarán: Indios de Cuitláhuac contra Espartanos y a las 11.30 Minatitlán contra Medellín.

En la 9-10, en el grupo ’A’ a las 9 de la mañana jugarán: Beto Avila Verde contra Medellín; a las 11.30 horas Pericos ante Rangers y el otro duelo del día a las 13.30 horas, Pericos contra Medellín; por lo que toca al grupo ’B’, a las 9 horas Beto Ávila Rojo contra Atléticos; a las 11.30 horas Carretas ante Cosoleacaque y a las 13.30 horas Carretas contra Atléticos.



Finalmente en la 11-12 el viernes se jugarán 7 juegos; a las 9 de la mañana, Beto Ávila contra Cardenales de la ICA en el campo uno; en el dos, Piratas del Callejón contra Padres y en el tres, Cuautlancingo ante Medellín.



A las 11 horas Piratas del Callejón contra la Beto Ávila en el campo uno; en el dos, Padres ante Cardenales de la ICA y en el tres Felinos ante Cuautlancingo; y a las 13 horas en el uno, Medellín ante Felinos.