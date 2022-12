España supera a Inglaterra; hace la goleada más grande de Qatar 2022

.





Croacia y Marruecos no se hacen daño en su debut mundialista Croacia no supo romper el entramado defensivo de Marruecos y debió contentarse el miércoles con un empate 0-0 ante el seleccionado norteafricano al abrir el Grupo F de la Copa Mundial de Qatar. El duelo entre Marruecos y Croacia dejó un sabor extraño entre los aficionados en este arranque del Grupo ‘F’, pues a pesar de que el marcador no logró despuntar, el duelo por el balón fue algo flojo en el césped del Estadio Al Bayt. El talento y la influencia de Luka Modric no bastó para doblegar a Marruecos (0-0), el primer adversario en Qatar 2022 del subcampeón del mundo, que mantuvo el tipo con solvencia y que mostró más ambición que Croacia en el tramo final para lograr el triunfo.

Con Courtois como héroe, Bélgica vence a Canadá en Qatar



Bélgica, tercera clasificada del anterior Mundial, sufrió más de lo esperado para vencer 1-0 a Canadá en su primer partido en Qatar 2022, este miércoles en Doha, en un partido en el que Thibaut Courtois detuvo un penal y fue el héroe del encuentro.



El fallo del penal no menguó el ánimo del equipo de la hoja de maple y continuó con un dominio absoluto del partido, sin embargo, el dominio de Canadá no paró con Alphonso Davies, que se cansó de llegar hasta la línea de fondo, pero no encontró el toque preciso para la definición.



El futbol es un deporte donde no siempre gana quien mejor juega; el ejemplo más claro llegó al minuto 44, cuando Bélgica encontró el gol a través de un largo balonazo que dejó mano a mano a Michy Batshuayi, que no dudó en fusilar al arquero canadiense.



De esta manera, el medio tiempo llegó con el marcador a favor para Bélgica 1-0 sobre Canadá.