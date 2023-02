Escaso mantenimiento pese a precios altos y posible huachicol en empresa que provocó explosión en Tula

El sábado por la mañana, la fuga de gas de una pipa perteneciente a LJ Mejía Gas provocó una explosión dentro de una gasolinería en Tula, Hidalgo, dejando como saldo 2 muertos, cuatro heridos, y cuantiosos daños materiales. Pese a que la empresa recauda millonarias ganancias a costa del consumidor, no tendría mantenimiento adecuado de su equipo y/o no habría invertido lo suficiente en capacitación de su personal, aunado a una probable compra de huachicol según los testimonios recogidos por un medio local.



De acuerdo con la versión oficial, una pipa que transportaba Gas LP llegó a la gasolinería ubicada en la Colonia Iturbe en Tula; los despachadores observaron una fuga de gas e implementaron un plan para proteger la integridad de las personas y reducir los daños, aunque no fue suficiente, pues quienes viajaban en la pipa no se percataron de dicha acción y no pudieron bajar a auxiliar para detener la fuga, tras lo cual vino un flamazo y posteriormente una explosión con los daños descritos.



Las irregularidades de la empresa



LJ Mejía Gas, propiedad de Lorenzo Javier Mejía Leyva ostenta los permisos LP/19012/DIST/PLA/2016 que opera en Atitalaquia, LP/20051/TRA/2017 para operar en Tula, y el LP/24444/EXP/ES/2022 con el que pretende operar en Actopan (se encuentra en construcción).



Eduardo Hernández Gómez, director de Protección Civil de Atitalaquia, le otorgó dictámenes de Seguridad industrial y de Seguridad comercial el 23 de mayo del año pasado como consta en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), mismos que vecen en la misma fecha de este año.



El ayuntamiento de Tula hizo lo propio pero ambos vencieron el 15 de octubre del año pasado, por lo que no existe documental pública sobre el cumplimiento de sus obligaciones con las autoridades locales -al menos en Tula-.



Destaca que el 14 de septiembre de 2020, el titular de la Profeco Ricardo Sheffield, en su informe sobre el precio del gas y las gasolinas, dio a conocer que los cilindros de gas más caros del país en ese momento eran vendidos por Lorenzo Javier Mejía Leyva, quien en Atitalaquia, Hidalgo, comercializaba hasta en $22.50 pesos el kilo cuando Comvicsa de Areteaga, Coahuila, vendía el kilo a $15.05 pesos.





Es así que pese a los grandes ingresos, a costa del consumidor, no se habría invertido lo suficiente en mantenimiento y/o en capacitación de personal, lo que provocó la tragedia del pasado sábado.



Pero no sólo vendía caro y habría una presunta irregularidad con los permisos locales (según la PNT) al menos en el caso de Tula, sino que los testimonios recogidos por Marisol Martínez de Nueva Imagen de Hidalgo apuntan a probable huachicol.



Relata en su reporte que Miguel Camacho, operador de uno de los camiones que quedó atrapado frente a la estación de servicios, platicó a Nueva Imagen que venía de la Ciudad de México e iba con dirección a Michoacán, y que cuando iba pasando por la gasolinera quedó atorado en el tráfico, viendo sólo una nube densa que salía de la gasolinera y que no tenía olor; le dijeron que una pipa que estaba adentro tenía una fuga de gas LP.



Los automovilistas no sabían qué pasaba, todos querían moverse, pero en la desesperación quedaban más atrapados, de pronto, el viento cambió de dirección, el gas le entró al motor de su camión y se aceleró por sí solo, intentó apagarlo, pero no se pudo, entonces salió corriendo, apenas dio dos pasos y explotó, el fuego le alcanzó a quemar un poco de la sudadera y el calcetín. “Gracias a Dios alcancé a salir, de momento se perdía la visibilidad porque la densa nube era como de metro y medio”.