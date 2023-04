Escándalo de chayo embarra a otro columnista de Milenio: Juan Ibarrola cobra en Sedena

Juan Ibarrola Carreón, el columnista del diario Milenio que se especializa en Fuerzas Armadas, forma parte de la nómina de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revelan documentos incluidos en el hackeo masivo de Guacamaya. Prueba de ello es un recibo de honorarios (CFDI) del 15 de agosto de 2018 que documenta el pago por 50 mil pesos, bajo el concepto de asesorías por el mes de agosto.



Son más de 250 correos electrónicos entre el ’líder de opinión en temas militares’ e integrantes del Ejército Mexicano los que dan cuenta de la relación laboral de éste con su principal ’fuente de información’. Por ejemplo, el mensaje identificado con el asunto ’Recontratación’ que le envió la Unidad de Asesores del Alto Mando, Secretaría Particular SDN, del 27 de diciembre de 2016.



En ése se lee: ’por medio del presente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y haciendo referencia al proceso de recontratación 2017, me permito informarle que su contrato de prestación de servicios estará disponible para ser firmado a partir del 28 del actual. Para el efecto, se le solicita coordinar con el Grupo de Asesores la hora y día que su agenda le permita acudir a esta Secretaría a realizar la formalización del documento. | Respetuosamente, el jefe del Grupo de Asesores del Alto Mando de la Secretaría Particular del General Secretario de la Defensa Nacional, teniente coronel de infantería de Estado Mayor, Gerardo Reyes Fuentes’.



En este contexto, destaca que Ibarrola Carreón figure como el número uno en la lista de columnistas catalogados con una ’tendencia positiva’ hacia la institución, que elaboró el 27 de febrero de 2017 (durante el gobierno de Enrique Peña Nieto) el Estado Mayor de la Defensa Nacional y la Sección de Análisis de la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena.



Asimismo, llama la atención que decenas de correos enviados por el articulista son para informar a la Secretaría de la Defensa los contenidos de sus columnas previo a su publicación en el diario Milenio, lo que se considera una falta grave a la ética periodística, así como también lo es recibir dinero de las fuentes de información o hacer negocios con ellas.



Otra violación a la ética es el hecho de que en sus reportes de asesorías da cuenta de entrevistas que concede a medios de comunicación en las cuales defiende al Ejército por encargo.



Los e-mails revelan parte del trabajo que hizo el columnista de Milenio para el exsecretario Salvador Cienfuegos Zepeda, en el sexenio pasado: revisión y aportaciones a los discursos oficiales; análisis de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de reportes generados por instancias internaciones (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Comisión Interamericana de Derechos Humanos); análisis de textos periodísticos de otros medios de comunicación o columnistas con recomendaciones para “control de crisis”; sugerencias para mejorar la imagen del alto mando y de la institución; análisis de organizaciones no gubernamentales que buscaban acercarse al general.



Esos servicios seguirían vigentes actualmente, pues entre los documentos hackeados por Guacamaya se encuentra uno en formato PDF, del 9 de enero de 2020, que da cuenta de los actuales asesores del general Luis Cresencio Sandoval: “Gral. Div. D.E.M. [general de división diplomado de Estado Mayor] Enrique Cervantes Aguirre; Gral. Div. D.E.M., Gerardo Clemente Ricardo Vega García; Gral. Div. D.E.M., Guillermo Galván Galván [secretario de la Defensa con Felipe Calderón], Gral. Div. D.E.M., Salvador Cienfuegos Zepeda; doctor Javier Ulises Oliva Posada, [asesor en] seguridad y defensa nacional; maestro Juan José Velásquez Evers, [asesor en] marco normativo y asuntos jurídicos; licenciado Juan Ibarrola Carreón, [asesor en] imagen institucional y comunicación política”.



El beneficio económico directo por las asesorías que el columnista da al secretario de la Defensa en turno –que hasta 2018 ascendía a 50 mil pesos mensuales y que se oculta de la Plataforma Nacional de Transparencia– no es el único. Una de las empresas para las que cabildea ante la Sedena –Industrias Tecnos, SA de CV– obtiene contratos millonarios de esa institución.



De ese cabildeo da cuenta más de una decena de correos electrónicos enviados entre César I Soto Escobar y diversos militares, donde se gestionan audiencias con los responsables de las contrataciones o los permisos, o se refieren a trámites para obtener permisos en beneficio de su negocio.



Por ejemplo, el 15 de agosto de 2022, César Soto envió una comunicación en la que solicita una audiencia con el general de brigada diplomado de Estado Mayor, José Manuel Ramírez Martínez, director general del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos (Sección de Fabricación y Comercialización).



En ésta indicaba: “distinguido general Ramírez Martínez, reciba usted un cordial saludo: por este medio, a nombre de mi representada Industrias Tecnos, SA de CV, me permito solicitar nos conceda una AUDIENCIA para que los ciudadanos Juan Ibarrola Carreón y Ricardo Sandoval Orozco, sean recibidos por usted en esa Dirección General a su digno cargo, a las 1300 horas el martes 16 de agosto de 2022, para tratar asuntos relacionados con las suspensiones de los permisos generales 003 y 005. Le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por la premura de tiempo con que estamos enviando esta solicitud y requiriendo la audiencia, pero es de suma importancia para nuestra representada. Muchas gracias por su atención mi General, sin más por el momento me despido, quedo en espera de su amable respuesta y a sus apreciables órdenes. Respetuosamente: César Israel Soto Escobar, gestor de Ventas de Exportación y Gobierno”. La comunicación se gira con copia al mismo correo que el columnista utiliza para enviar sus análisis de asesoría al general secretario.



En otra comunicación del 1 de noviembre de 2019, César Soto escribió al teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, Rafael Arriola Barrera, jefe de la Sección de Fabricación y Comercialización, de la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos: “por este medio me es grato enviarle un cordial saludo y en relación a la audiencia que nos había otorgado para el día viernes 01 de noviembre de 2019 y debido a la suspensión de labores del día 1 y 2 de noviembre en esa dependencia, se nos indicó que la misma se pospone para las 1200 horas del día lunes 04 de noviembre de 2019; le informo que quedamos enterados, a la vez aceptamos y confirmamos nuestra asistencia en la hora y fecha mencionadas. A la citada audiencia se tiene considerado acudan las siguientes personas: Luis Adolfo Baiza Mendieta (director general de Industrias Tecnos); Juan Ibarrola Carreón (director de Relaciones Institucionales); Juan Carlos Sánchez Esquivel (gerente de Ventas de Exportación y Gobierno); César Israel Soto Escobar (gestor de Ventas de Exportación y Gobierno). Agradezco de antemano las atenciones al presente, quedo a sus distinguidas órdenes”



De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Industrias Tecnos –con RFC: ITE810721DP3– forma parte del catálogo de proveedores y contratistas de la Sedena, y tiene como actividad económica: “fabricar, ensamblar, producir, comprar, vender, distribuir, importar, exportar, reparar, almacenar, transportar y en general, comercializar armas de fuego de todas clases, tipos y calibres, municiones y cartuchos y pólvora, así como toda clase de artículos deportivos, de vestido y promocionales, así como realizar cualesquiera actividades industriales o comerciales con materias primas., artículos elaborados o semielaborados, maquinaria, equipos, herramientas y efectos de comercio, según consta en la escritura No. 45,181, de fecha 15 de diciembre de 2020, pasada ante la fe del licenciado Luis Eduardo Paredes Sánchez, notario público No. 180 de la Ciudad de México”.



En dicha Plataforma se da cuenta, por ejemplo, del contrato DN-10 SAE-132/F/2020, firmado en septiembre de 2020, para la adquisición de cartuchos para armas de fuego, que celebraron la Secretaría de la Defensa Nacional y la empresa Industrias Tecnos, representada por Juan Carlos Sánchez Esquivel. El precio de los cartuchos se fijó en 80 millones 814 mil 548 pesos con IVA incluido.