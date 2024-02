Para el 2024 México aparece como el quinto país con una mayor expectativa de contratación entre los meses de enero y marzo, de acuerdo con la Encuesta de expectativas de empleo ManpowerGroup.



De acuerdo con la encuesta, más de 1mil empleadores alrededor del país una reportaron un tendencia Neta de Empleo Ajustada Estacionalmente de 34%, siendo el 48% que pretende aumentar su plantilla, el 35% no espera realizar cambios, el 14% no planea reducir plantilla y el porcentaje restante no respondió.



La expectativa de empleo en el país aumentó 6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo en 2023, encontrándose por encima del promedio global, que es de 3%.

Los países con mayores expectativas de contratación entre enero y marzo del presente año son India y Países Bajos, ambos con un 37%, Costa Rica 35%, Estados Unidos, encontrándose a la par con México con un 34%.



En contraparte, Grecia (con 12%), Hungría (10%), Japón (10%), República Checa (8%) y Argentina (2%) son los países con menor expectativa, encontrándose muy por debajo del promedio global que es del 26%.



Si bien las expectativas son estables en todas las regiones, los empleadores de América del Norte (34%) reportaron las mayores intenciones de contratación, seguidos por Asia Pacífico (30%), América del Sur y Central (28%), y Europa, Medio Oriente y África (23%).



En México, la expectativa de contratación en empresas con más de 5 mil empleados es de 47%, entre 1mil y 4mil 999 es de 38%, de 250 a 999 empleados es de 40%, entre 50 y 249 empleados es de 35%, entre 10 y 49 empleados es de 28% y menos de 10 empleados un 26%.



A nivel mundial, el 75% de las empresas cuentan con dificultades para encontrar talento, aumentando el 39% más con respecto al 2014. En México el 68% presenta tal obstáculo, 1 punto porcentual menos con respecto al año anterior.