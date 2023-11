Es el momento de mayor participación femenina en el mercado laboral: Inegi

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la participación laboral femenina en México ha alcanzado su nivel más alto desde 2005. En el tercer trimestre de este año, la participación laboral de mujeres llegó a 46.4%, representando un crecimiento de 1.6 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.



Este incremento no solo marca una recuperación de los efectos de la pandemia, cuando la participación laboral femenina alcanzó su nivel más bajo de 40.0%, sino que también indica una tendencia al alza continua.



’Nuestro mercado laboral tuvo un buen dinamismo este año, mejor de lo que se esperaba al principio del 2023. Es positivo que incremente la participación laboral femenina y que esté alcanzando un nuevo máximo, aunque aún es bajo’, señala Brenda Flores, investigadora de México ¿Cómo Vamos?



De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), las mujeres fueron las más afectadas por el confinamiento, experimentando una disminución en su participación laboral mayor que la de los hombres. No obstante, se ha observado que la recuperación del empleo femenino ha sido más dinámica que la de los hombres.



Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala que parte de este fenómeno puede estar relacionado con los cambios en el mercado laboral, no solo en términos del número de empleos o la informalidad, sino también en las condiciones del empleo posterior a la pandemia, como una tendencia hacia una mayor flexibilidad.



’En los ingresos la brecha es muy marcada y sin duda estas condiciones tienen impacto en las decisiones que se toman. Si los empleos para mujeres son menos atractivos, el incentivo es menor para entrar a la fuerza laboral, es un elemento que afecta la perspectivas en el terreno laboral. Si las mujeres ven que los empleos para mujeres no están bien pagados o tienen peores condiciones, van a participar menos en la fuerza laboral’, afirma Ana Gutiérrez.



Durante el tercer trimestre de 2023, se observó que el 41.6% de las mujeres participantes en el mercado laboral se concentró en la población que percibe hasta un salario mínimo, en comparación con el 27.5% de los hombres que se encuentran en esta categoría.



En el caso de la informalidad, a pesar de que la tasa de empleo femenino en este renglón fue del 56.0%, ligeramente menor al nivel prepandemia (56.7%), esta proporción es 1.5 puntos porcentuales superior a la ocupación masculina en el sector informal.



’Uno de los motivos por los que las mujeres no trabajan o no buscan trabajo es por el tiempo dedicado a las labores domésticas y de cuidados, y representa una sobrecarga desproporcionada. Este tipo de tareas hacen que se empleen con mayor facilidad en un empleo informal porque puede ofrecer mayor flexibilidad. Ese es el otro gran problema estructural’, apunta Brenda Flores.



Durante el tercer trimestre de 2023, la participación laboral femenina en México superó los niveles prepandemia, alcanzando un 46.2%. Sin embargo, la mayoría de las mujeres se ocuparon en actividades feminizadas y de bajos salarios. Según el Banco Mundial, equiparar la participación laboral de las mujeres a la de los hombres podría generar una ganancia equivalente al 22% del PIB per cápita mexicano. Es esencial implementar políticas públicas y privadas, como el Sistema Nacional de Cuidados y prácticas de reclutamiento que eviten la discriminación por género, para incrementar la incorporación de mujeres al mercado laboral.



En cuanto al comportamiento general del mercado laboral, durante el tercer trimestre del año 645,482 personas se sumaron a la población ocupada, siendo el trabajo subordinado el que mostró el mayor crecimiento, seguido por el renglón de empleadores. Por otro lado, 130,745 personas se incorporaron a la población desocupada, lo que elevó la tasa de desempleo al 3.0%, aunque este nivel se mantuvo por debajo de lo observado antes de la pandemia.



En el período julio-septiembre de este año la creación de empleo fue equilibrada entre la formalidad y la informalidad, prácticamente los nuevos ocupados se distribuyeron en partes iguales en ambos sectores. Esto provocó una ligera reducción en el nivel de empleo informal, el cual que se redujo de 55.2 a 55.1% en comparación con el trimestre previo.



Durante el tercer trimestre de este año, se observó un crecimiento positivo en todos los sectores económicos. Las actividades terciarias lideraron la creación de puestos de trabajo con 412,898 plazas, destacándose los subsectores de servicios diversos (+258,707), profesionales (+139,565) y sociales (+87,983) como los más dinámicos. Únicamente las actividades en restaurantes y en el sector gubernamental reportaron saldos negativos.



Por otro lado, las actividades industriales también contribuyeron significativamente a la creación de empleo, generando 130,234 puestos de trabajo, todos concentrados en el sector de la construcción. De manera más moderada, las actividades relacionadas con la agricultura, pesca y ganadería incorporaron 123,099 personas a la población ocupada durante este periodo.