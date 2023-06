Es una elección histórica y hay que votar todos: Higinio Martínez

El delegado especial del CEN de Morena para el proceso electoral en el Estado de México, Higinio Martínez Miranda, hizo un llamado a la ciudadanía a votar, al calificar de histórica esta elección en la que, aseveró, habrá alternancia.



El senador con licencia votó en el centro escolar Benito Juárez de su natal Texcoco, donde se ubica la sección 4618 correspondiente a su casilla.



Luego de emitir su voto, el también ex alcalde de este municipio dijo que hasta el momento no hay mayores reportes de incidencias y se espera que sea una jornada tranquila.



’Es histórica porque yo avizoro un cambio, un cambio de gobierno, un cambio de sistema.



Es histórico porque es la primera vez que una mujer va a gobernar el Estado de México y segundo, porque es lo que dicen todos los medios, que la alternancia se ve y se siente en el Estado de México’.



Dijo que no se sabe si dé tiempo para venir a festejar a Texcoco, ’pero seguramente tendremos mucho tiempo para venir a festejar aquí’.



Sin embargo, dijo que faltan muchas horas para que la ciudadanía salga a votar, por quien quiera, pero acuda a ejercer su derecho sin presiones.



Manifestó que el voto es secreto, pero todo mundo sabe que su amiga vive en Texcoco.