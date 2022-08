Es un agravio a la militancia aplazar consejo en Edomex: Maurilio Hernández

Texcoco, Méx., Al aplazar por segunda ocasión el consejo estatal de Morena, la dirigencia nacional de Morena provoca la división del partido en lugar de fortalecerlo hacia las elecciones para la Gubernatura hacia el 2023, además de que es una mezquindad y un agravio a la militancia impedir la labor de consejeras y consejeros para que voten de manera libre por sus dirigentes estatales, aseveró el presidente del Consejo Político estatal de Morena, Maurilio Hernández González.



Durante una reunión con consejeras y consejeros, el líder morenista pidió al dirigente nacional, Mario Delgado a que si le interesa ganar en el Estado de México como lo ha señalado, ponga el ejemplo, y que recuerde que el triunfo no ’lo gana el presidente, no lo gana el comité’, sino todos los cientos de miles de movilizadores militantes y votantes, y para ello se necesita organización, unidad y disciplina, y el reconocimiento de los liderazgos del partido.



Llamentó que destacados personajes del partido ahora actúen de manera mezquina para poner en contra a unos contra otros, cuando varios surgieron del movimiento al que hora descalifican y denostan.



Expuso que el Movimiento Mexiquenses de Corazón al que pertenece obtuvo el respaldo de unos 400 mil votantes, de los casi 600 mil que participaron, con el triunfo de unos 230 consejeras y consejeros.



Maurilio Hernández calificó como una ’gran mezquindad’ que se continúe aplazando la celebración del consejo y el congreso en el Estado de México para que las y los consejeros tomen la decisión democráticamente de quienes habrán de ser sus dirigentes a nivel ejecutivo en la entidad.



’Querer conculcar ese derecho es una ofensa, un agravio, una falta de respeto y una incongruencia de quienes en el discurso se quieren plantear como los que encabezan el movimiento pero que en la vía de los hechos lo único que están buscando, es tener el control de un partido que apenas está naciendo, que se está construyendo todos los días a cada momento’.



Recordó que cuando se fundó el movimiento en 2012 y 2013, hubo enviados desde la Ciudad de México para controlar en la entidad, y los militantes mexiquenses se vieron obligados a ’tumbar puertas’ para entrar a las asambleas distritales porque el partido estaba acotado, y es lo que quiere repetir ahora.



Hizo un llamado a resistir y no permitir que el movimiento que es alimentado por millones de mujeres y hombres caiga en manos de unos cuantos ’autócratas’, que quieren tomar decisiones unipersonales para cuidar sus intereses políticos.



Ello ha dejado como resultado que ya sumen 25 días perdidos tras la designación de la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y no se ha tenido la sensibilidad de convocar a la organización del parido y a la unidad, sino por el contrario se llama a la confrontación, ’porque cuando están llamando a unos para ponerse en contra de otros lo que están provocando es la división del partido y eso es lo que no debemos permitir’.



Por ello, sostuvo que es una obligación defender el derecho que tienen las y los consejeros para ser votados en la renovación de los órganos de dirección de Morena y sería un contrasentido que la dirigencia nacional tome decisiones para evitarlo



’Este partido que está conformado con mujeres y hombres librepensadoras y pensadores, sería una traición a nuestras convicciones y principios, no señalarlo, no ser críticos, así como no ser autocríticos para decirle a la dirigencia nacional del partido que estamos reclamando y demandando congruencia, respeto y honestidad en la conducción y el cumplimiento de la responsabilidad que tiene dirigir al partido político que gobierna a este país’, apuntó.