Es nuestra oportunidad histórica, vamos a ganar porque 8 de cada 10 mexiquenses ya quieren el cambio: Delfina Gómez arranca campaña por Edoméx

TEXCOCO, Estado de México.- ’Es nuestra oportunidad histórica, vamos a ganar porque 8 de cada 10 mexiquenses ya quieren el cambio’, exclamó la maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por la candidatura común ’Juntos Hacemos Historia en el Estado de México’ conformada por MORENA, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el arranque de su campaña en el Jardín Municipal de Texcoco.



Acompañada de más de 3 mil mexiquenses, en punto de las 00:01 horas de este lunes 3 de abril, la maestra Delfina Gómez encabezó la ’Caminata Juntos por el Cambio en el Estado de México’ como un acto simbólico para dar por iniciada su campaña por la gubernatura, con la que recorrerá los 125 municipios del Estado de México.



En la caminata desde su barrio hasta el Jardín Municipal de Texcoco, la maestra Delfina Gómez advirtió que ’tenemos una oportunidad histórica de cambiar el rumbo de nuestro estado.



Y cuando me preguntan: ’maestra ¿cree que va a ganar? Yo les digo: claro que sí’ porque hoy inicia el tramo hacia el final de una larga noche de 100 años de corrupción, indiferencia y saqueo a la que ha sido sometido el territorio mexiquense.



De pie, en el corazón de una imagen del contorno del Estado de México dibujada en el jardín municipal, e iluminada con la luz de la esperanza encendida por las y los mexiquenses que harán amanecer en la entidad, la maestra Delfina Gómez afirmó enfáticamente que en la elección del 4 de junio el pueblo dará una lección de dignidad y hará historia por sus niños, sus jóvenes y sus mujeres, así como por sus maestros y todos los sectores sistemáticamente abandonados.



’Millones de mexiquense tienen la esperanza puesta en nosotros. Ocho de cada 10 ya se decidieron por este cambio, y lo vamos a hacer porque ya basta de tanta indiferencia hacia nuestros niños, nuestros jóvenes que quieren una oportunidad y están con ese deseo de participar.



’Por el bien de nuestras mujeres que día con día exigen y expresan mayor respeto. También por nuestros campesinos, deportistas, policías, maestros, médicos, transportistas y una larga lista porque todos los sectores son importantes’, enlistó la maestra Delfina Gómez.



En su primer discurso de campaña y acompañada por militantes y simpatizantes de MORENA, PT y PVEM, la candidata morenista Delfina Gómez adelantó que este mismo día en Toluca pronunciará su proyecto de gobierno enfocado en todos los sectores.



’Más adelante, en próximas horas vamos a dar a conocer nuestra propuesta de trabajo y van a ver que ahí tenemos considerados a todos los sectores y a todos los que integran este gran Estado de México’.



La maestra Delfina Gómez, candidata común a gobernadora del Estado de México, finalizó su discurso haciendo un llamado a no confiarse de la clase política añeja que se rehusará de diversas maneras a que la entidad sea liberada.



’Vamos a ganar, estoy segura. Esta batalla la vamos a ganar, pero sin duda no podemos ser ingenuos ni nos podemos confiar, porque sabemos que nos estamos enfrentando a un grupo que sólo ve por su beneficio propio.



Así que no será fácil que lo quiera dejar todo’, finalizó la maestra Delfina Gómez.