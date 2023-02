Es momento de ser valientes y defender el territorio mexiquense

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es la fuerza política que siempre vela por la justicia social, motivo por el cual se construye un ejército de militantes priistas valientes y dispuestos a tejer alianzas y defender el territorio mexiquense, señaló la precandidata del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alejandra Del Moral Vela.



’Son conscientes de que somos los herederos de la Revolución, que portamos con orgullo los colores de la Patria y que por excelencia, el PRI siempre ha sido el partido que vela por la justicia social y hoy, lo que nos convoca y lo que les quiero pedir el día de hoy, es que salgamos a ser valientes para defender nuestra tierra, no por los colores de un partido, sino por los colores del estado y los colores de la Patria’, puntualizó.



La precandidata Alejandra Del Moral se reunió con militantes priistas de Valle de Bravo e Ixtapan del Oro, a quienes dijo que la pluralidad es un plus no un obstáculo, por lo cual, el PRI mexiquense está abierto a sumar a todos.



Destacó que este proyecto es el de la unidad y no el de las divisiones, porque el objetivo es velar por el progreso y el futuro del Edoméx y las nuevas generaciones.



’Hoy, el ejército de valientes que estamos buscando en esta precampaña, en los 125 municipios, es que estamos seguros que, para ser valientes, se necesita ser humilde y reconocer si hemos fallado’, expresó.



’Solo los valientes pueden aceptar los errores y aprender de ellos, solo los valientes elegimos avanzar tejiendo alianzas y solo unidos seguimos luchando y seguimos construyendo juntos el estado que queremos’, agregó.



Del Moral Vela indicó también que un gobierno requiere capacidad y experiencia, no buenas intenciones y ocurrencias.



Por tal motivo, dijo, el Estado de México requiere de la fortaleza y energía de la militancia tricolor, porque la reconciliación del país empezará en la entidad mexiquense.



’Hoy nuestro estado necesita una vez más de nuestra fortaleza como priistas, de nuestra convicción como priistas. Hoy vengo a convocarlos porque necesita de nuestra energía, de nuestro amor por el país, de nuestro amor por el estado, de nuestro compromiso con la gente’, enfatizó.



Del Moral Vela reiteró a la militancia del PRI que este partido político es invencible cuando está unido y organizado.



’Vengo a compartir con ustedes estas reflexiones porque las y los priistas compartimos una gran historia. Son años de trabajar juntos, de construir este país, de crear instituciones, de defender la democracia y de defender la libertad’, afirmó.