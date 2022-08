Es México el principal exportador de cerveza del mundo y quien menos agua tiene

Pese a la escasez de agua que se vive en el país, México es el principal exportador de cerveza del mundo, fue nombrado así en 2021, distribuyendo al extranjero una producción valorada en más de 5 mil millones de dólares.



En segundo y tercer lugar se encuentran Países Bajos y Bélgica con exportaciones por valor de 2.200 millones y 1.700 millones, respectivamente.



Cerveceros de México informaron que las marcas mexicanas de cerveza son distribuidas en más de 180 países y una de cada cinco cervezas que se exportan en el mundo están hechas en México.



México exporta la mitad de la cerveza de la que produce a diferencia de muchos países que gran parte de su producción la distribuye en el mercado interno.



Las grandes empresas han explotado las tierras mexicanas aun cuando en esos estados del país donde se encuentran ubicadas sus fábricas sufren de escasez de agua.



Según los últimos datos presentados en el 2020 Ecological Threat Register cerca de 2.600 millones de personas en todo el mundo viven en países expuestos a niveles altos y extremos de estrés hídrico. En 2040, esta cifra podría aumentar hasta los 5.400 millones; de los cuales México es uno de los países con la mayor vulnerabilidad al estrés hídrico con un 40 hasta un 80%.



Entre los 5 principales productores de cerveza, donde se elabora más de la mitad de toda la cerveza producida en el mundo se encuentra en primer lugar China con 341.110.000 hectolitros seguido de Estados Unidos con 211.166.000 hectolitros, Brasil con 151.900.000 hectolitros, México con 126.900.000 hectolitros y Alemania con 87.027.000 hectolitros.



Además de ser los principales productores China, Brasil, Estados Unidos se encuentran entre los primeros países que cuentan con las mayores reservas en el mundo



China tiene 2 mil 840 kilómetros cúbicos de agua dulce, pero tiene al mismo tiempo la mayor densidad de población del planeta, lo que hace que apenas haya unos 2.300 m3 por persona. Además, al igual que ocurre en EEUU, la distribución es muy desigual en el territorio: mientras el sur del país siempre ha luchado contra las inundaciones, el norte y el centro carecen de agua.



De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona requiere de 100 litros de agua al día (5 o 6 cubetas grandes) para satisfacer sus necesidades, tanto de consumo como de higiene



Brasil es el país en Latinoamérica que tiene mayores reservas de agua dulce, con unos 8.233 kilómetros cúbicos (km3), lo que supone unos 43.000 metros cúbicos (m3) per cápita. Sin duda, su riqueza acuática se debe principalmente al Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo, que tiene más de 200 afluentes y acapara por sí solo la quinta parte de todo el agua fluvial del planeta.



Además, la zona sur de Brasil está situada encima del acuífero Guaraní, una acumulación de agua dulce mayoritariamente subterránea que comparten varios países y se encuentra bajo las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay, Pilcomayo, Bermejo y Salado. Esta enorme cantidad de recursos hace que en Brasil se concentren el 12% de los recursos de agua dulce del planeta.



Estados Unidos controla un total de 3.069 kilómetros cúbicos de agua dulce, aunque debido a su gran población esto apenas supone unos 8.800 metros cúbicos per cápita. Además, la distribución es extremadamente desigual: mientras algunas zonas del país, como los Grandes Lagos o el Noroeste, tienen un enorme superávit hídrico, en otras, como California o Tejas, son cada vez más habituales las sequías.



En cambio México es de los que menos agua tiene de aquella lista. De acuerdo con un estudio realizado por la Academia Mexicana de Ciencias, más de 35 millones de mexicanos viven con escasez extrema de agua; arriba de 43 millones con disponibilidad baja.



En la actualidad, más de 50 por ciento de los países tienen disponibilidades medias anuales per cápita menores a 5 mil metros cúbicos, y más de 15 por ciento está colocado por debajo de la barrera que define la escasez crítica.



La disponibilidad presenta una escasez crítica si su valor se encuentra entre mil y mil 700 metros cúbicos por habitante por año, situación en la cual es necesario tomar medidas urgentes para preservar el recurso. Se tienen disponibilidades bajas y medias si los valores oscilan entre mil 700 y 5 mil metros cúbicos por habitante por año, y 5 mil y 10 mil metros cúbicos por habitante por año, respectivamente. Si las magnitudes son superiores a 10 mil metros cúbicos por habitante por año, se considera que hay una disponibilidad alta.



La disponibilidad agua pasó de 4,573 m³ en 2005 a 3,586 m³ anuales por cada mexicano en 2019, de acuerdo con Inegi.



Las cifras que subrayan la crisis de agua en el mes de julio fueron ocho de los 32 estados de México sufrían una sequía entre extrema y moderada, por lo que 1546 de los 2463 municipios del país se enfrentaban a la escasez de agua, según la Comisión Nacional del Agua.



A mediados de julio, cerca del 48 por ciento del territorio mexicano sufría sequía, según la comisión, en comparación con cerca del 28 por ciento del territorio del país durante el mismo periodo del año pasado.Con información de NYTIMES