Es el TUA un robo institucionalizado a los pasajeros desde hace 2 décadas

Desde hace más de dos décadas en México las aerolíneas han retenido millones de pesos en la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), afectando a miles de pasajeros que perdieron o no tomaron su vuelo. para viajar dentro o fuera de la república.



La TUA no es un impuesto, ni una contribución al Estado, es una tarifa autorizada a los aeropuertos para cobrarle a los pasajeros por utilizar sus instalaciones. Sin embargo, los aeropuertos no cobran las TUAs, sino que delegan la cobranza en las aerolíneas.



La TUA que cobran las aerolíneas hace que el precio final de un boleto de avión aumente hasta un 60%. Si el usuario no utiliza los servicios del aeropuerto, podría reclamar su devolución, sin embargo las aerolíneas conservan ese dinero, a costa de los pasajeros, pues no tienen un sistema claro de devolución.



A partir del cierre de un vuelo, las aerolíneas tienen un plazo de entre 24 a 30 horas para entregar a los aeropuertos los ‘manifiestos de salida’, en los que se indica, entre otras cosas, el número de vuelo, tipo de avión, datos de los tripulantes y el total de pasajeros que sí volaron. A partir de este último dato, los aeropuertos calculan el número de TUAs que las aerolíneas les deben de entregar y emiten una factura.



Sin embargo, las aerolíneas reportan únicamente las TUAs de los pasajeros que abordaron el avión. Si el pasajero no abordó, nadie más que la aerolínea registró el pago de esa TUA, por lo que ese pago no será entregado a la administración del aeropuerto ni será devuelto al pasajero.



Durante años, las aerolíneas se han quedado con este dinero, lo que supone un desfalco multimillonario a los pasajeros por parte de la industria aérea nacional. Este 2022, de acuerdo con un estimado hecho por este medio, será de 7.2 millones de pasajeros.



Aristegui Noticias consultó con expertos de la industria aérea y estima que los aeropuertos recibirán este año 56 mil 549 millones de pesos por concepto de TUAs sólo por parte de los pasajeros que sí abordan sus vuelos.



Fabricio Cojuc, consultor aéreo con más de 30 años de experiencia en la industria aérea y quien formó parte de las administraciones de Mexicana y AeroMar, estima que, anualmente, entre el 7% y 8% de los pasajeros en México pierden o no toman el vuelo que compraron. Son ellos los afectados por este desfalco.



Si el estimado es correcto, al final de 2022 las aerolíneas habrán retenido irregularmente aproximadamente 4 mil 610 millones de pesos, es decir, 12.6 millones de pesos diarios. Esta cantidad es mayor -en 171 millones de pesos- que el presupuesto anual del Senado de la República.



Este medio preguntó a los grupos aeroportuarios privados del país si cuentan con un procedimiento de devolución de la TUA (Grupo Aeroportuario del Pacífico, Grupo Aeroportuario Centro Norte y Grupo Aeroportuario del Sureste). La respuesta fue la misma en todos los casos: No existe un procedimiento de devolución de TUAs porque todo el dinero que llega bajo ese concepto es de los pasajeros que sí utilizaron los aeropuertos.



Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) el grupo aeroportuario paraestatal que administra y opera 19 aeropuertos propios y cinco en coordinación con gobiernos estatales, contestó a través de una solicitud de transparencia que ninguno de sus aeropuertos cuenta con un procedimiento de devolución de TUAs.



“Aeropuertos y Servicios Auxiliares no cuenta con un procedimiento oficial y público de devolución de TUAs a los pasajeros que en su caso hayan pagado y no abordado sus respectivos vuelos” responde la solicitud.



Además, se consultó individualmente a 38 aeropuertos del país, incluyendo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Todos aseguraron, que no cuentan con un procedimiento de devolución de TUAs. Todos afirmaron que la devolución del TUA es una cuestión de las aerolíneas.



La Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) , la máxima autoridad de la industria aérea, también fue consultada. La respuesta es clara. “Conforme a lo expuesto, cuando una persona no utiliza su boleto, puede solicitar la devolución de la TUA directamente a la Línea Aérea con la cual contrató el servicio”.



Por lo tanto se contactó a las tres principales aerolíneas nacionales para preguntarles sobre el tema. Aeroméxico respondió: “No tenemos comentarios”. VivaAerobus no dio ninguna declaración a pesar de que se les buscó en múltiples ocasiones.



Inicialmente Volaris no contestó. Sin embargo, días antes de la publicación de esta investigación, Aristegui Noticias volvió a contactarles y se les repitieron las siguientes preguntas: ¿Cuenta Volaris con un procedimiento de devolución de TUAs para los pasajeros que no abordaron sus vuelos? ¿Qué pasa con los TUAs de los pasajeros que sí las pagaron pero al no abordar el avión, no se reportan en el manifiesto de vuelo y por ende, no son entregadas a los respectivos aeropuertos?



Esta última vez la respuesta fue rápida. “El procedimiento de reembolso está en la página, en el apartado de TUAs”.



Efectivamente y de manera coincidente, existe ahora un aviso para los pasajeros que no abordaron sus vuelos.



Este aviso fue colocado posteriormente a que Aristegui Noticias contactará a Volaris y diera a conocer que este tema se estaba investigando. Volaris confirmó lo anterior: “Hasta antes de la petición de información por parte de Aristegui Noticias, los Clientes Volaris solicitaban el reembolso de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) a través de los canales oficiales de la aerolínea: call center, WhatsApp, Facebook y Twitter. Gracias al acercamiento del medio, nos dimos cuenta de que era necesario habilitar un apartado dentro de nuestra página para facilitar la devolución de la TUA a los Clientes que así lo requieran”.



El servicio telefónico de Aeroméxico informó que no cuentan con un procedimiento de devolución de TUA. VivaAerobus afirma que devuelve la TUA “únicamente a los pasajeros que lo solicitan”, a pesar de que no existe ningún procedimiento oficial al respecto.



Las Tarifas de Uso Aeroportuario se cobran desde la década de los setenta para financiar los planes de desarrollo (inversión + conservación) y la operación diaria de los aeropuertos nacionales. En un inicio, eran directamente los aeropuertos quienes las cobraban. No fue hasta la digitalización de la industria en los noventas que se hicieron convenios para que las aerolíneas al momento de cobrar el boleto también agregaran en el precio la TUA. Haberles dado a las aerolíneas la responsabilidad de retenerlas, agrandó y facilitó estos últimos 20 años el desembolso simultáneo de los pasajeros.



La Ley de Aeropuertos y su reglamento regulan las condiciones de aprobación, publicación y aplicación de la TUA. La SICT “establecer bases de regulación tarifaria y de precios para la prestación de los servicios aeroportuarios”.



Sin embargo, la tarjeta informativa que compartió la SICT con Aristegui Noticias respecto al tema confirma que la máxima autoridad de la industria aérea está enterada de la falta de protección a los pasajeros. “En resumen, las aerolíneas cobran la totalidad del TUA por boletos vendidos, pero sólo facturan y depositan el monto correspondiente a las personas que volaron”.



La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) afirma que “considerando que la TUA es uno de los conceptos que integran el costo total del boleto o pasaje y que es cobrado por las aerolíneas, corresponde a éstas su devolución a los pasajeros, en conjunto con los demás conceptos del boleto”. En los últimos dos años, la Profeco ha recibido 75 casos de consumidores que han solicitado devolución de TUA.



A final de cada año, según el plan de desarrollo de cada aeropuerto, la Secretaría de Hacienda y la SICT autorizan la TUA que cobrarán los aeropuertos. Las tarifas se publican en dólares en el Diario Oficial de la Federación. Los aeropuertos actualizan mensualmente los montos en pesos mexicanos y para ello toman como referencia el promedio del dólar durante el mes anterior.



Las TUAs de los aeropuertos de Culiacán, Durango, Acapulco, Zacatecas, Chihuahua y del AICM son las más caras del país. Cada una tuvo un valor superior a 600 pesos en septiembre de 2022.



El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México moviliza a la mayor cantidad de pasajeros del país, casi el 40% del tráfico nacional. Su TUA en octubre de 2022 es de 605 pesos para rutas nacionales y mil 150 pesos para internacionales.



A través de una solicitud de transparencia, Aristegui Noticias pudo saber que por concepto de TUA el AICM recibió 71 mil 428 millones de pesos en los últimos 15 años (2007- 2022).



Las principales aerolíneas nacionales pagaron lo siguiente:



Interjet, que se declaró en quiebra en 2021, dejó una deuda de 947.6 mdp solo al AICM por concepto de TUAs.



Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia también se solicitó al resto de aeropuertos los adeudos de las aerolíneas por concepto de TUAs. Mientras que el Aeropuerto de Cuernavaca y el Aeropuerto Internacional de Querétaro afirmaron no contar con adeudos, los aeropuertos de Coahuila y Chihuahua respondieron que esa información es “confidencial y protegida bajo el contrato mercantil”.



A través de la solicitud de transparencia, Aristegui Noticias confirmó que el AICM no cuenta con un procedimiento de devolución de TUAs.



Esta fue la respuesta del AICM:



“Se confirma la inexistencia de la información correspondiente a evidencia documental de algún procedimiento para que los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales puedan reclamar a este aeropuerto la devolución del pago de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)”.



La falta de protección a los usuarios en el aeropuerto capitalino ha sido una constante a lo largo de los años. Las diversas administraciones han heredado el problema sin que ninguna haya dado una solución, pese a un intento fallido de regulación. En abril de 2021, el Consejo de Administración del AICM autorizó la cancelación de los convenios suscritos con las aerolíneas para el cobro de las TUAs. También avaló la creación de una plataforma de pago directo de los pasajeros al aeropuerto. Lo anterior se comprobó con documentos obtenidos mediante Transparencia.



Sin embargo, el proyecto no se concretó. Se buscó a la actual administración para obtener una explicación, pero no hubo respuesta.



Previo a lo anterior, Aristegui Noticias solicitó directamente al AICM un posicionamiento sobre el cobro y devolución de TUAs. La Subdirección de Recursos Financieros remitió al medio una nota informativa dirigida al Director General, vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño y con copia al encargado de la Dirección de Administración, vicealmirante Francisco José Martínez Berriel.



La respuesta del Subdirector Financiero es contundente. “En resumen, las aerolíneas cobran la totalidad del TUA por boletos vendidos, pero sólo facturan y depositan el monto correspondiente a las personas que volaron. Este monto se deposita en la cuenta bancaria de un fideicomiso a cargo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México”. Esto confirma que el actual Director del AICM tiene conocimiento de la retención irregular de las TUAs.