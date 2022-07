Es el peso la moneda más fuerte del mundo ante el dólar... no es casualidad

El peso mexicano es la moneda que menos se ha devaluado frente al dólar, siendo la moneda más fortalecida durante el primer semestre del 2022, de acuerdo con una publicación del New York Times.



Pese a la inflación, amenazas de recesión, crisis en las cadenas de suministro del comercio mundial, a nivel mundial, el peso mexicano ha sido una de las pocas monedas que menos efectos negativos ha tenido frente al dólar, logrando que el comercio con Estados Unidos se mantenga estable con respecto a los precios, de acuerdo con una muestra realizada por el New York Times del 31 de diciembre del 2021 al 15 de julio del presente año.



Hasta el 1 de junio de 2022, el peso se había fortalecido tanto que fue llamado súper peso. Había ganado una apreciación de 4% frente al dólar en los primeros cinco meses del año, pese a que el índice del dólar, tuvo un repunte del 7% en el mismo periodo, alcanzando niveles no vistos desde 2016.



Parte de los factores que influyeron en la apreciación del peso mexicano en el primer semestre del 2022 es el incremento de las exportaciones que tuvieron un crecimiento del 18.47% con respecto al mismo periodo del 2021; además de presentar un incremento del 82.58% de exportaciones no petroleras.



Por otra parte el peso ha comenzado a tener auge en la especulación de divisas, sumado a que es una economía promesa al ser la segunda divisa de economía emergente más liquida a nivel mundial.



Otro factor que incluyó fue que el Banco de México realizó un aumento histórico a la tasa de interés para hacer frente a la inflación en el país, lo que permite avanzar hacia una postura monetaria mayormente restrictiva; en los primeros seis meses del 2022 ha presentado un incremento de 225 puntos base hasta 7.75%.



Los países que tampoco se han visto severamente afectados frente al dólar son Canadá, Singapur, Indonesia y China. En contraste Turquía, Argentina, Hungría, Japón, Egipto, Polonia y Suecia son los países que más se han devaluado sus respectivas monedas.



También Bank of America realizó comentarios positivos del peso mexicano, resaltando su estabilidad y fortaleza durante la pandemia, siendo impulsada gran parte por las políticas fiscales así como políticas monetarias restrictivas.



Para esta semana el peso mexicano inicia con ganancias, cotizándose en 20.47 unidades por dólar, lo que representa una apreciación del 0.91%, de acuerdo con Investing, situación que será clave para la primera subida de tasas de interés en una década por parte del Banco Central Europeo.



Al cierre de este lunes, el peso revirtió pérdidas de todo el año con una apreciación de 0.30% o bien 6.13 centavos. Con información de DEBATE | INVESTING