Es Banco Azteca la institución con más reclamos por cargos no reconocidos en Hidalgo: Condusef

Banco Azteca es la institución financiera que mayor número de quejas tiene ante la Condusef en Hidalgo y la única institución de banca múltiple que aumentó la cantidad de estas en comparación con el año anterior, reveló la institución federal.



En el periodo enero-julio de 2022 la Unidad de Atención a Usuarios (UAU) de la CONDUSEF, registró 2,763 reclamaciones en el estado de Hidalgo, lo que representó un decremento de 15.7% respecto al mismo periodo de 2021, cuando se registraron 3,279 reclamaciones. Respecto a las reclamaciones recibidas a nivel nacional, esta Unidad participó con el 2%.



Las reclamaciones recibidas por la CONDUSEF en 2022 en esta entidad, se interpusieron por usuarios que habitan en 68 municipios, siendo el de Pachuca de Soto el que concentró el 16.8% del total, seguido por Mineral de la Reforma con el 7.6%.



Los productos más reclamados en el periodo fueron la tarjeta de débito, tarjeta de crédito y crédito personal, que en conjunto representaron el 43% del total de las reclamaciones en esta entidad.





Dentro de las causas más representativas por las cuales se presentaron las reclamaciones en el estado de Hidalgo están: consumos no reconocidos con 423 asuntos, las malas prácticas de agentes en la gestión de cobranza de créditos con 406 asuntos, y solicitud de cancelación del contrato y/o póliza no atendida y/o no aplicada con 231 asuntos. En conjunto, estas 3 causas concentraron el 38.4% del total.



Por su parte, el segmentode personas adultas mayores representó el 27.8% de las reclamaciones totales en el periodo enero - julio de 2022 y los productos que más reclamó este grupo de la población fueron la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito y la cuenta de ahorro.



Al analizar los asuntos por sector de origen, destaca la Banca Múltiple con el 61% del total de los asuntos recibidos (1,692 reclamaciones), seguida por las Aseguradoras con el 19% (515 asuntos). En este periodo, de los seis sectores más representativos cuatro de ellos mostraron un decremento respecto al año pasado, mientras que el sector Asegurador y las Sociedades Financieras Populares mostraron un crecimiento de sus reclamaciones, como se aprecia en el cuadro siguiente:



Por su parte, las instituciones que registraron el mayor número de reclamaciones fueron: Banco Azteca, Banco Nacional de México, BBVA México y Banco Santander México, que en conjunto concentraron el 41% del total.



De las 10 instituciones con mayores reclamaciones en la entidad, Banco Azteca mostró un incremento de 25%, al pasar de 303 a 378 asuntos con respecto a 2021, seguido de MetLife México al pasar de 136 a 141 y Grupo Nacional Provincial al pasar de 73 a 85 asuntos.



Respecto al incremento de MetLife México y de Grupo Nacional Provincial, este estuvo asociado principalmente a las mayores reclamaciones por la cancelación de póliza no atendida por la aseguradora y dado que pudiera deberse a prácticas no necesariamente sanas por parte de agentes de seguros o corredores, se recomienda que la asegurada o asegurado presente de manera personal su reclamación en la Unidad de Atención a Usuarios de la CONDUSEF, que queda más cercana a su domicilio, su escrito en donde se acredite haber solicitado la cancelación de la póliza a la aseguradora y, en su caso, la respuesta que le dio la compañía, ya que pueden perderse beneficios, además de antigüedad para efectos de algunos tipos de siniestros.



Por su parte, tres de las 10 instituciones con mayores reclamaciones mostraron un decremento importante en la entidad como son BanCoppel, seguido de Banco Santander México y Banco Mercantil del Norte respecto al año pasado.