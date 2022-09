Es atropellado y muere en Villas de la llave

Fortín,Ver.- La noche de este lunes un hombre fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga cuando caminaba sobre el Boulevard en la entrada a la unidad Villa de las Flores. El hombre de 55 años fue identificado como Rafael Arzaba habitante del pueblo de las Flores y lamentablemente murió tras las lesiones ocasionadas al ser atropellado.

Ante esto, a unas cuadras delante de los hechos, un autobús de la línea Tlacotengo fue retenido, por dos motociclistas los cuales estaban en completo estado etílico y culpaban al conductor del autobús como el responsable de los hechos.



En el lugar pasajeros y vecinos en todo momento defendieron al presunto responsable, ya que argumentaban que nada tuvo que ver en los hechos "Yo venía en el autobús, él nada tuvo que ver, él no fue el culpable, él no lo atropelló" mencionó el pasajero. Así mismo una mujer añadió: "El señor maneja muy tranquilo, él no maneja duro, no creo que el haya sido el que lo atropelló…”