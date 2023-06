Es Alito lo segundo mejor que le ha sucedido a Morena... y Marko no se queda atrás

Las decisiones erróneas tomadas por los líderes de los partidos políticos en México, como lo son Alejandro "Alito" Moreno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Marko Cortés del Partido Acción Nacional (PAN), han provocado una disminución en el apoyo y la popularidad de ambos partidos.



En las elecciones del domingo 4 de junio, el partido que ostentó el poder por más de 70 años y que también controlaba todas las entidades federativas, solo logró mantener el control de Durango y Coahuila, ya que perdió ante Morena en el Estado de México, la entidad con la mayor población y presupuesto público.



Pese a estos resultados y pese al rechazo de algunos cuadros principales del partido, los militantes del PRI decidieron hace unas semanas extender la dirigencia de Alejandro Moreno hasta después de las elecciones presidenciales de 2024.



En agosto de 2019, Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, asumió la dirigencia del PRI. En ese tiempo, el partido había perdido la presidencia del país ante Andrés Manuel López Obrador, pero aún gobernaba 12 estados y era el organismo político con mayor poder a nivel estatal. Sin embargo, esa imagen terminó.



Tras las elecciones de este domingo 4 de junio, el PRI sólo gobernará dos estados: Durango y Coahuila, ambos ganados con una coalición con el PAN y el PRD, pero con candidato del tricolor.



Sólo en cuatro años, Alejandro Moreno ha perdido 11 gubernaturas, conservó una y ganó una.



La actual debacle del PRI comenzó cuando perdió la Presidencia del país en 2018. Este partido llevaba como candidato a José Antonio Meade, quien logró apenas el 16.4% de la votación, con lo que quedó en tercer lugar.



En 2021 se vivieron las elecciones más grandes en México. En ese año estuvo en juego 17 gubernaturas y las 500 diputaciones federales. Ese año, el PRI perdió 8 estados, la mayoría ante el avance de Morena: Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y Tlaxcala.



En varias de esas entidades no se había tenido alternancia política, pues sólo habían sido encabezadas por el PRI desde 1929, cuando surgió como Partido Nacional Revolucionario (PNR).



Un año después, en unos nuevos comicios, Morena le volvió a arrebatar al PRI dos estados: Oaxaca e Hidalgo. Este último estado únicamente había sido encabezado por el tricolor en su historia contemporánea. Con estas elecciones, el tricolor había perdido ya 10 estados bajo su dirigencia, si bien, ganó en Durango con un candidato de su partido, abanderado también por el PAN y PRD.



Hasta las elecciones de 2018, el Partido Acción Nacional (PAN) había alcanzado su máximo poder al gobernar 12 entidades del país. Sin embargo, en 2022 ha disminuido notablemente su presencia gubernamental, ya que solo se encuentra al mando de cuatro estados de manera independiente y dos más en alianza.



Actualmente, el PAN gobierna Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Yucatán, y en las elecciones más recientes, logró retener el control de Aguascalientes y Durango (en colaboración con el PRI y PRD). Este resultado representa una caída significativa en comparación con su máximo histórico y equivale a menos del 50% de las gubernaturas que alguna vez tuvo en su poder.



Para quien fuera el primer gobernador panista que rompió con la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los gobiernos locales, Ernesto Ruffo Appel, es un hecho que el blanquiazul requiere de un profundo análisis interno que le permitan regresar a los orígenes del partido, “a su ADN”.



El también exdiputado federal que en más de una ocasión ha dejado claro que no reconoce la dirigencia nacional de Marko Cortés e incluso lo ha llamado a que renuncie, considera que es momento de que el partido haga un “corte de caja” profundo porque, de lo contrario, ya no habrá trabajo ni para los que lo siguen.Con información de FORBES | EXPANSIÓN