Es agrupación feminista esquirol de Israel Félix

El 12 de agosto de 2021, mediante las cuentas oficiales del ayuntamiento de Mineral de la Reforma que encabeza Israel Félix Soto, se trasmitió en vivo la toma de protesta de la agrupación denominada Mujeres Violetas A.C., aparentemente, defensora de las causas feministas.



Ningún padrinazgo político es gratuito sin embargo.



Y no porque a Ayerim Tovar, presidenta de la agrupación, le tomara menos de un minuto en su oratoria el agradecer no a las mujeres que organizadas concretaron el proyecto que encabeza sino al mismo alcalde, jactándose incluso de tener un trato cercano con su esposa.



Pero el verdadero pago llegó cuando a pocos minutos de haber tomado protesta la asociación de reciente creación, ésta ya estaba facultada para denominar a Mineral de la Reforma como “el Primer municipio violeta de la entidad (sic)”; o los criterios para otorgar el reconocimiento pueden evaluarse a ojo de buen cubero, pudiéndose hacer el checklist en una servilleta, o el ayuntamiento permitió el seguimiento y acceso a sus procesos a un grupo de personas que no estaban ni constituídas.



Tampoco los padrinazgos económicos pasan desapercibidos.



Grúas Mancilla y Grúas Victan, de Adalberto Mancilla Islas y de Víctor Roberto Mancilla Zúñiga también son aliados de Mujeres Violetas. La atención sería incluso loable a no ser por la existencia de las averiguaciones foliadas por los numerales NUC: 12-2022-00295, NUC:12-2022-01361 y NUC: 12-2022-05875, todas ellas por violencia familiar. Aún conociendo los casos, no es extraño que no existiera deslinde alguno.



Como tampoco es extraño que dejaran ver su verdadera naturaleza.



El 17 de agosto de 2022, Jessica Yahaira Flores Escamilla denunció ante los medios de comunicación que el padre de su hijo menor había incumplido los acuerdos de convivencia dictados por un juez, pues lo retenía sin que pudiera hablar con él. Una funcionaria de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia de Hidalgo corroboró la versión y le dio la razón, si bien la angustia todavía duró más días.



El caso sin embargo no pudo llevar exigencia de justicia ni acompañamiento a las víctimas por parte de Mujeres Violetas toda vez que los involucrados fueron Erick Rico y su pareja sentimental Ayerim Tovar, mismos que eran el secretario general y la presidenta de esa misma asociación.



Si la cabeza es esquirol, también el resto.



Margarita Torres Cordero, líder moral de Mujeres Violetas, labora en la Coordinación de Administración y Finanzas del Instituto Hidalguense de Educación; Martha Rico Espinosa, enlace de Mujeres Violetas, es también presidenta de la agrupación Mujeres Empoderando México Capítulo Hidalgo, organismo que encabeza junto con Eva Claudia Téllez Monroy, presidenta del Sistema DIF en Mineral del Monte; Karen Baños Salinas, de Jóvenes Violetas, fue secretaria de Organización del PESH y es directora general de la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo; María Guadalupe Castro Hernández, directora de salud de Mujeres Violetas, es afiliada al PVEM y también se encuentra en la coordinación de Administración y Finanzas del IHE así como Torres Cordero.



Como Caballo de Troya, en ocasiones las personas más impresentables se esconden detrás de las causas más loables.



ATIZOS



Recibir reconocimientos “patito” no hace bien a los ayuntamientos, pues creen que hacen las cosas bien y que deben seguir por el buen camino en lugar de enfocarse en sus dolencias.



Es así que pese a ser el primer Municipio Violeta de Hidalgo, Mineral de la Reforma pasó de 626 casos de violencia familiar en 2021 -año en que recibió el distintivo-, a 627 en 2022; para el mismo periodo las violaciones pasaron de 48 a 45, siendo prácticamente las mismas, con la única diferencia de que en diciembre de 2022 no se registró ninguna (en el país es el mes que menos incidencia delictiva hubo en años) mientras que en el mismo mes de 2021 fueron 3. Los datos anteriores, según la información oficial del Sesnsp.



Zempoala, la tierra del exgobernador Omar Fayad, aliado de Israel Félix además, tampoco se quedó sin su respectivo reconocimiento, como tampoco lo fueron Apan y Real del Monte, este último, violentando desde prensa hasta menores de edad de la UAEH.