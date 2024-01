Ernesto Zedillo, el impresentable que revivió el PRIAN en su desesperación

El expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, señalado por crímenes de lesa humanidad y que goza de una pensión vitalicia por parte del Banco de México, busca revivir a la coalición del PRI-PAN-PRD



Recientemente el expresidente Ernesto Zedillo realizó una conferencia en un foro empresarial en la Ciudad de México, para reprobar al actual gobierno y retomando la política.



’Han aprendido cómo funciona el sistema, y les gusta la democracia hasta que acceden al poder y una vez que ya han accedido, buscan erosionar la democracia. Es un problema muy serio, porque la forma de acceder vía democrática es vía el engaño, la demagogia y el populismo’, comentó.



Ante esto, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a Ernesto Zedillo Ponce de León sobre las acciones que realizó durante su gobierno.



’Ahora que viene Zedillo, me gustaría hacerle tres [cuatro] preguntas […] porque lo traen de expositor como a [José María] Aznar de España, todo este bloque conservador’, dijo.



López Obrador preguntó a Zedillo lo siguiente: ¿Por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa?, ¿por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir ni el 50 por ciento de su salario?, ¿por qué durante su Gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo el poder de compra del salario?, y ¿por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar a la empresa estadounidense a la que le entregó los Ferrocarriles Nacionales de México?



En su gobierno se vivió una de las peores crisis del país, conocida como el ’error de diciembre de 1994", que coincidió con las acciones de Zedillo sobre la deuda pública con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), donde rescató a bancos y empresas privadas en México.



En anteriores ocasiones el López Obrador ha expresado como Zedillo Convirtió en pública la multimillonaria deuda de los banqueros –misma que comprometió las finanzas públicas de los siguientes siete sexenios: los más de 2.5 billones de pesos que ha implicado el rescate bancario de Zedillo se terminarán de pagar hasta 2042–, convirtiendo los pagarés del Fobaproa en deuda pública a través de una iniciativa de Ley, en la que pidió que el Congreso reconociera la deuda pública por 552 mil millones de pesos, lo que provocó un aumento de impuestos y tarifas de servicios públicos.



Además rescató a los dueños de carreteras, de ingenios azucareros y aerolíneas (sectores que privatizó apenas unos cinco años atrás su antecesor, el también priísta Carlos Salinas de Gortari).



Zedillo también privatizó los Ferrocarriles Nacionales de México, desapareciendo dicho organismo y de facto México se queda prácticamente sin transporte ferroviario de pasajeros.



"Ernesto Zedillo no sólo actuó con una absoluta y plena irresponsabilidad, sino que además privilegió su interés personal, como quedó evidenciado después de concluir su mandato constitucional, al ocupar un cargo directivo en la empresa trasnacional Union Pacific, una de las empresas beneficiarias de la privatización", de acuerdo con el expresidente de la mesa directiva del Senado José González Morfín,.



El esquema privatizador de la industria ferrocarrilera impuesto por Ernesto Zedillo, además de abonar a sus intereses personales por encima del interés nacional, tuvo como objetivo el de fortalecer únicamente los servicios de carga, suspendiendo literalmente el servicio ferroviario de pasajeros.



Con la casi desaparición del servicio de transporte de personas por ferrocarril, se ocasionó que mucha gente se quedara sin trabajo, y se afectó principalmente a las comunidades de difícil acceso. Esta privatización afectó severamente a mucha gente cuyas viviendas se encuentran en lugares de difícil acceso y ubicadas entre ciudades importantes con estación de ferrocarril; se hizo a un lado la función social que significaba la intercomunicación de estas pequeñas comunidades con los grandes centros de población, y se privilegió sólo el aspecto económico.



Actualmente goza de una pensión vitalicia por arriba de los 100 mil pesos mensuales por parte del Banco de México (Banxico). De acuerdo con Contralínea en 2023 Zedillo recibió de pensión un total de 1 millón 581 mil 996 pesos.





Por otro lado, el tema de las pensiones en México se puso nuevamente en el debate público luego de que López Obrador anunciara que enviaría al Congreso una iniciativa para modificar la actual legislación que se aprobó en el año de 1997 durante la administración del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León.



Esa reforma a la que el Presidente hizo mención fue propuesta en noviembre de 1995 por el entonces Presidente Zedillo (1994-2000) y aprobada por el Congreso en diciembre de ese mismo año. Esta nueva legislación sustituyó a la Ley de 1973 del IMSS, donde los trabajadores se jubilaban a los 65 años con una pensión del 100 por ciento de su último salario, y en su lugar se creó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), aumentando las semanas de cotización para quienes buscaban retirarse.Con información de CONTRALÍNEA | SIN EMBARGO