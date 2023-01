¿Eres de los que se pelean por un partido de fútbol? Tienes analfabetismo emocional

En fanáticos con ‘analfabetismo emocional’, la frustración que causa la derrota de su selección nacional o equipo de futbol favorito puede detonar furia y violencia dentro y fuera de su hogar, explica en entrevista el investigador Óscar Barrera Sánchez. Agresiones físicas, maltrato psicológico, conductas de control y represión son algunas de las principales afectaciones que sufren otros aficionados, pero también las parejas, hijos y personas en situación de vulnerabilidad –como los adultos mayores– que conviven cotidianamente con ellos



Agresiones físicas, maltrato psicológico y verbal, conductas de control representan los rasgos más comunes del llamado ‘analfabetismo emocional’, que aqueja a muchos de los fanáticos del futbol. Luego de cada partido perdido –sea por su selección nacional o equipo favorito–, quienes presentan esa condición desquitan su frustración con otros fanáticos, especialmente de los equipos contrarios; pero también, y sobre todo, con sus parejas, sus hijos e hijas, adultos mayores, personas LGBTQI+ y con discapacidades mentales y físicas. Todo aquello que represente vulnerabilidad se vuelve objetivo para descargar la furia, explica el investigador Óscar Barrera Sánchez, doctor en ciencias sociales y políticas por la Universidad Iberoamericana.



El autor de la tesis de maestría ¡Nosotros no jugamos con viejas!: la reproducción hegemónica masculina a través del futbol soccer por televisión. Un estudio exploratorio de representaciones sociales dice a Contralínea que este fenómeno no sólo ocurre en México, sino en el mundo. Y son miles de familias afectadas por problemas de ira y, en algunos casos, narcisismo.



De acuerdo con el maestro en comunicación y teología, el futbol se consolida como una válvula reguladora de emociones reprimidas. Consumidos por la efervescencia del futbol, los fanáticos con analfabetismo emocional crean ’situaciones de mucha agresión, de mucha violencia, de mucho ejercicio de poder y otras expresiones que tienen que ver con mostrar directamente los espacios de control en la casa’, señala Óscar Barrera Sánchez, doctor en ciencias sociales y políticas por la Universidad Iberoamericana.



En el Mundial de Qatar 2022 se reportó en redes sociales que el 23 de noviembre pasado, aficionados mexicanos se enfrentaron con aficionados argentinos en una de las calles de Doha –a tres días de que se efectuara el partido entre ambas selecciones–, lo que dejó como saldo un mexicano con una herida en la cabeza.



Otro ejemplo de violencia entre fanáticos se dio aquí en el país, en el partido de Gallos contra Atlas del sábado 5 de marzo de 2022, en el recinto deportivo La Corregidora –Querétaro– aficionados se enfrentaron violentamente, lo que dejó un saldo de 26 personas heridas, 10 de ellas fueron reportadas en estado de gravedad. Algunos de los fanáticos fueron detenidos bajo cargos de tentativa de homicidio, violencia en eventos públicos y apología del delito.



A estas trifulcas se suma la violencia verbal de la que fue objeto, el pasado 4 de diciembre, el argentino y hasta entonces entrenador de la selección mexicana Gerardo Martino, alias Tata, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los insultos fueron desde ’basura’ hasta ’ladrón’ por parte de aficionados al soccer.



El investigador Barrera Sánchez considera que también existe relación entre los torneos de futbol y el aumento de la violencia física, emocional y psíquica no sólo en los estadios, sino también en el seno familiar. Ello, derivado del ‘analfabetismo emocional’ que impide a los aficionados canalizar su frustración y enojo. En agosto de 2022, Graciela Buchanan Ortega –secretaria de las Mujeres de Nuevo León– aseguró que la violencia contra las mujeres se disparó alrededor de un 92 por ciento los fines de semana, cada que hay partidos de futbol y se consume alcohol.



No obstante, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no diferencian el origen de la violencia contra las mujeres. En su Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021 indica que las mujeres en localidades urbanas tuvieron una prevalencia de violencia mayor que las mujeres que viven en localidades rurales (45.3 y 34.7 por ciento, respectivamente). Aunque la violencia psicológica fue la de mayor prevalencia para las mujeres de localidades urbanas (30.6 por ciento) y rurales (25.2 por ciento), las mujeres en zonas urbanas (26.2 por ciento) experimentaron casi el doble de violencia sexual que las mujeres que residen en áreas rurales (13.6 por ciento).



Añade que en el análisis de las diferencias entre mujeres de diversos grupos de edad, se identificó que las más jóvenes (entre 15 y 24 años) fueron quienes vivieron mayor prevalencia de violencia (58.3 por ciento). La violencia sexual fue la más frecuente (42 por ciento). Expone que las mujeres en los grupos de edad de 25 años o más experimentaron violencia psicológica en mayor medida. Sin embargo, esto no desagrega la posible relación con el futbol.



Respecto del consumo de alcohol en México, el Inegi y la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta refieren que cada mexicano consume alrededor de 1.3 litros de cerveza a la semana. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud señala que el consumo de alcohol en las Américas es aproximadamente un 40 por ciento superior a la media mundial. Tampoco se presentan cifras específicas relacionadas con los partidos de futbol.



Para el doctor Barrera Sánchez, el alcohol facilita la agresividad, pero también lo hace el racismo, la xenofobia, el machismo y el ‘analfabetismo emocional’. A diferencia de países europeos, en México aún no está prohibida la venta de alcohol en los estadios (aunque existe una iniciativa de ley al respecto). Tampoco se restringe la publicidad televisiva que conmina a los aficionados a consumir bebidas embriagantes a lo largo de los partidos. Más aún, las marcas de este tipo de productos patrocinan a equipos de la primera división de la Liga MX.



El investigador también señala que en estos ambientes de euforia impera la necesidad del hombre por demostrar la masculinidad. El pasado 9 de octubre aficionados de los equipos Puebla y Chivas se confrontaron previo al partido de Repechaje de la Liguilla de la Apertura 2022 de la Liga MX. En las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, los fanáticos se arrojaron piedras, basura y todo tipo de objetos.



’El futbol es un deporte de guerra y de control, que va recreando los grupos juramentados. Son esos grupos de hombres donde nos sentimos más hombres, donde podemos expresar simbólicamente y físicamente nuestra masculinidad’, señala el especialista.



Otro caso de violencia en los estadios sucedió al término del partido entre Cruz Azul y el Atlético de San Luis en el Estadio Azteca. Durante la jornada 16 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, el pasado 24 de abril, aficionados y personal de seguridad se enfrentaron violentamente. El problema se suscitó en el túnel nueve. Posteriormente, la pelea se extendió a la explanada norte, pese a la presencia de mujeres, adultos mayores y niños.



El ’analfabetismo emocional’ pone en riesgo a los propios individuos que lo padecen, pues no saben manejar su ira. ’Un campo de futbol se convierte en un espacio simbólico de la guerra, donde sin tener un conflicto bélico y armado tienes a dos oponentes, a dos adversarios que están disputando por ese espacio simbólico, que recreas todo el tiempo una situación de guerra’, explica el doctor Barrera Sánchez.



El especialista señala que son cuatro las expresiones que rigen la ideología machista y del hombre actual: ’ser entre todos, el mejor y el más grande’; ’ser duro como un roble’; ’chíngatelos, sí puedes’; y ’hombres de verdad’. ’Mientras que las mujeres aprenden a partir de lo que no deben de hacer, los hombres aprendemos a partir de lo que debemos ser’, añade.



No obstante, en el futbol también se dan microespacios en donde es válido que los hombres sientan afectos, emociones y sentimientos por otros hombres. Por ello no está ’mal visto’ que entre fanáticos se abracen ante la victoria de su equipo o se consuelen ante la derrota. Lo mismo se refleja en la cancha, como ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022 con los abrazos de consuelo que recibió el mediocampista croata Luka Modric de parte de los argentinos Ángel Di María y Lionel Messi, luego de la semifinal entre esas selecciones. O el abrazo de celebración de los futbolistas franceses Kylian Mbappé y Olivier Giroud tras el primer gol frente a Polonia.



El futbol es también un ejercicio para poder sublimar las emociones. Es un espacio totalmente emocional: entre los aficionados de un equipo que pierde puede haber llanto, desconsuelo, desolación. ’Son esos microespacios donde nos permitimos [los hombres] llorar por la camiseta; no ser los pechos fríos, como dicen los argentinos’, indica el especialista.



Es un espacio fuera del contexto en donde se tiene que actuar de manera controlada, no tenemos que controlar las emociones, ’reprimir las situaciones, tener que utilizar la cabeza más que en cualquier otro asunto emocional, porque ‘las emociones están destinadas a las mujeres que lloran gritan y demás’; pero en el espacio simbólico de los hombres no’.



El doctor Óscar Barrera Sánchez señala que el futbol también se consolida como un fenómeno mundial por su carácter democrático, simbólico y su estructura ’meramente masculina’. De acuerdo con la Encuesta nacional de afición al futbol en México 2022 –elaborada por la agencia Motofski–, 58 por ciento de la población se considera aficionado a este deporte.



Así, los días en los que la selección mexicana se enfrentó en Qatar a sus adversarios –Polonia, Argentina y Arabia Saudita– se reunieron en el Zócalo, establecimientos y en sus respectivas oficinas, decenas de mexicanos y mexicanas. Desde primera hora del día, en coches y el transporte público se veía a hombres, mujeres y menores de edad ataviados con sus camisetas verdes, rojas y blancas en señal de apoyo al equipo nacional. Pareció que las labores se detuvieron durante los más de 90 minutos que duraron los enfrentamientos del 22, 26 y 30 de noviembre. Después, decayó la efervescencia por el Mundial.