Entregarán en febrero 250 mil tarjetas de mujeres con bienestar

TOLUCA, Estado de México.- Una de las prioridades del Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, es la atención a los grupos vulnerables, por ello a través de la Secretaría de Bienestar mexiquense y con el apoyo del Gobierno de México, 400 mil mujeres en condición de vulnerabilidad ya tienen la tarjeta Mujeres con Bienestar y 250 mil más la recibirán durante el mes de febrero.



Este programa está dirigido a mujeres de entre 18 y 64 años que habitan en el Estado de México, que se encuentran en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social. Consiste en la entrega de una tarjeta para la dispersión de un apoyo económico de 2 mil 500 pesos, que se traduce en un ingreso extra para los hogares mexiquenses, así como el acceso a 12 servicios complementarios.



De esta manera, se generan importantes transformaciones en la vida de las mexiquenses, así como historias de éxito en el que se garantiza el acceso a sus derechos sociales para que alcancen un estilo de vida saludable y al mismo tiempo, facilitar el desenvolvimiento en sus entornos.



Así lo viven Ivonne Granda y Keren Bautista, originarias de Toluca, quienes resultaron seleccionadas en la primera etapa de este programa integral.



’Gracias a la Gobernadora Delfina por este gran inmenso apoyo que nos están brindando a todas las mujeres, porque no había anteriormente apoyo como el que nos está brindando nuestra Gobernadora. Nos sentimos muy afortunadas por su apoyo incondicional, más a nosotros como jefas de familia y nosotros como mujeres’, señaló Ivonne Granda, beneficiaria del programa.



’También tenemos atenciones vías telefónicas que nos benefician mucho, aún más en temas como nutrición, veterinaria y, sobre todo, cosas legales que nosotros como mujeres a veces por el miedo o por muchas cosas nos quedamos calladas y eso nos ayuda un poquito más. Gracias a la Gobernadora que nos está brindando todo este espacio para sentirnos aún más protegidas y salir adelante nosotros como Mujeres con Bienestar’, comentó.



Otra beneficiaria de este esquema es Keren Bautista, quien expresó ’me da gusto haber recibido este apoyo y le agradezco a la Maestra Delfina Gómez por el apoyo, yo nunca había recibido un apoyo así, ahora pues ya lo tengo y sí lo necesito, yo también tengo hipertensión entonces ocuparía el médico, necesito oftalmólogo y también trabajar, necesitaría el apoyo económico.’



’Sí y ahora con el beneficio de la tarjeta Mujeres con Bienestar también tengo entendido que hay un apoyo económico y a mí me gustaría solicitarlo para incrementar mi negocio y sobre ese negocio yo pudiese apoyar a mi familia, tengo dos hijos, tengo cinco nietos y me gustaría apoyarlos a ellos’, agregó.



Mediante este programa también se brinda asistencia dental, psicológica, financiera y funeraria, así como tarifa preferencial en transporte público, descuentos para el bienestar, seguro de vida y se pueden preparar en el centro de capacitación digital y certificación.



Es así como a través de El Poder de Servir se avanza en la transformación de un Estado de México más justo e igualitario, donde los programas sociales son gratuitos y sin intermediarios.