Entregarán aparatos funcionales el 11 y 12 de abril

Córdoba, Ver., (02 de abril de 2023). – Para las más de 900 personas que ingresaron su documentación para la integración de expedientes clínicos de la ’Jornada de Aparatos Funcionales’, se les informa que el próximo 11 y 12 de abril serán entregados los aparatos auditivos, de movilidad y lentes en las canchas externas del Gimnasio ’El Mexicano’ en horario de 8:00 a 14:00 horas.



La coordinadora de Salud del Ayuntamiento, Adriana Arteaga Vega, indicó que cada persona tendrá asignada la fecha que le corresponde para que sea entregado su aparato funcional y en caso de aún no recibir llamada por el área, pueden marcar al 271 71 7 17 00 ext. 1720 en horario de 8:30 a 19:00 horas de lunes a viernes para conocer el día que le corresponde.



’Nos hemos encontrado que algunas de las personas no contestan o dejaron mal su número de contacto, es por ello que pueden marcar a la coordinación, donde les estaremos informando si resultaron beneficiados y el día que se deben presentar’.



Los beneficiarios deberán presentar el original de su credencial de elector (INE) con dos fotocopias, en caso de ser menor de edad deberá mostrar dos copias de CURP y dos copias del INE del padre, madre o tutor que acompañe a recoger el apoyo. Es importante mencionar que, en caso de no acudir en la fecha y hora establecida se perderá el apoyo, de acuerdo a las indicaciones de la Beneficencia Pública Federal.



Además, asistirá un tráiler para intercambiar el apoyo que hayan gestionado en lo que respecta al aparato de movilidad como sillas de ruedas: estándar, P.C.I., P.C.A., andaderas ortopédicas, muletas auxiliares, bastones estándar y sillas con cómodo.