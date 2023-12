Entregan tarjetas de ’mujeres con bienestar’, en San Felipe del Progreso

SAN FELIPE DEL PROGRESO, Estado de México. - La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó tarjetas del programa integral ’Mujeres con Bienestar’ a mexiquenses originarias del municipio de San Felipe del Progreso, el cual dota de herramientas y recursos económicos que fortalecen a la población femenina y les permiten salir adelante en temas como educación, salud, transporte y asistencia legal.



’Tenemos que dotarlas, tenemos que darles las herramientas para que ustedes puedan defenderse, puedan florecer. Por eso, ese compromiso de que sigamos trabajando en el sur, en el norte, en el poniente y el oriente del Estado de México está más latente que nunca’, afirmó la Mandataria estatal.



La Titular del Ejecutivo mexiquense destacó que este programa llegó a la comunidad Mazahua, como una forma de acompañar con derechos y apoyos a las mujeres de esta zona que se caracterizan por su trabajo artesanal en ramas como el textil y la gastronómica, pero que no han conseguido el reconocimiento y el empoderamiento que necesitan.







’Tenemos que trabajar en esta zona, yo creo que de momento ha sido olvidada, ya es momento de hacer justicia y de trabajar más para nuestros pueblos originarios que tanto lo merecen, pero que también tanto lo necesitan’, apuntó la Maestra Delfina Gómez.



En el Campo de Fútbol ’El Llano’, la Gobernadora mexiquense señaló que este programa es resultado de un esfuerzo conjunto, desde las personas que pagan sus impuestos hasta quienes manejan esos recursos con responsabilidad en los gobiernos federal y estatal.



Asimismo, la Mandataria estatal agradeció el apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha enseñado que el poder es bueno cuando se sirve al pueblo; asimismo reconoció el trabajo de los diputados locales y federales, quienes son los que aprueban el presupuesto para emprender este tipo de programas.



’Estos apoyos son un derecho y reflejan El Poder de Servir que reside en el corazón de nuestra administración. A través de un proceso riguroso y transparente garantizamos que le ayuda llegue a quienes realmente la necesitan, especialmente, aquellas mujeres que enfrentan grandes desafíos en su día a día’, comentó.



La Gobernadora Delfina Gómez explicó que este programa además de entregar apoyos económicos – 2 mil 500 pesos bimestrales- permite que las mujeres continúen su preparación académica, con la conclusión de sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria.



En este sentido, la Mandataria estatal propuso al municipio de San Felipe del Progreso, dotar de un espacio donde las mujeres puedan tener acceso a equipos de cómputo e ingresarlas a los programas en línea del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).







Gómez Álvarez puntualizó que ’Mujeres con Bienestar’ es un programa sin intermediarios y gratuito, por lo que dijo, si existe un funcionario que quiera cobrar por hacer el trámite para ingresar, hay que denunciar, porque con ello se combate a la corrupción.



Gómez Álvarez indicó que, para apoyar a la comunidad mazahua, la cual aporta al desarrollo económico de la entidad, se impulsará la producción artesanal de esta región, por ello se buscará que las artesanías de este pueblo originario tengan presencia a nivel nacional e internacional.



’Buscaremos hacer una demostración, no solamente a nivel nacional, vamos a ver que tanto podemos trabajar a nivel internacional’, mencionó.



En su oportunidad, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar detalló que a partir del jueves 21 de diciembre se dispersará el pago de este programa, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre y que, a finales de enero, llegará el primer bimestre del 2024. Reiteró la importancia de activar su tarjeta, de lo contrario, no podrán retirar su apoyo.



Para ello, deben ingresar al portal https://mujeresconbienestar.gob.mx/ ingresar el número de tarjeta y el sistema les enviará un mensaje con un código de activación.



Acompañaron a la Gobernadora Delfina Gómez en la entrega de tarjetas José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Javier Jerónimo Apolonio, Presidente Municipal de San Felipe del Progreso; Iván Marín Rangel, Director Regional de Programas para el Desarrollo de la Secretaria de Bienestar del Gobierno de México.