Entregan uniformes a seleccionados de fútbol y básquetbol que representarán a Chimalhuacán en competencias estatales.

El H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, a través del Instituto de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDECH), la Dirección de Educación, el Departamento de Educación Media Superior y del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entregó uniformes deportivos a estudiantes de las escuelas campeonas de los torneos de fútbol y básquetbol "Una Patada Contra las drogas" y "Una Canasta Contra las Drogas", quienes representarán al municipio en torneos y competencias estatales.



Las escuelas de nivel medio superior que recibieron uniformes deportivos por haber quedado en primer lugar fueron la Escuela Preparatoria Oficial No. 98, quien en la rama varonil fue la campeona del torneo de fútbol; la Escuela Preparatoria Oficial No. 16, quien fue la campeona de la rama femenil de fútbol. Asimismo, la Escuela Preparatoria Oficial No. 75 obtuvo el primer lugar en la rama varonil de básquetbol, mientras que el Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) 1 hizo lo propio en la rama femenil.



En representación de la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, el Primer Síndico, Faustino Méndez Lázaro, expresó que el actual Gobierno de Chimalhuacán impulsa el deporte y los buenos hábitos entre la sociedad, con el objetivo de prevenir cualquier tipo de violencia y el consumo de sustancias nocivas para la salud.



Como parte del Programa de Entrega de Uniformes y Convivencia Deportiva, en las instalaciones del Deportivo Tepalcates se realizó un cuadrangular de básquetbol en el que participaron servidores públicos del Gobierno de Chimalhuacán, profesores de las escuelas ganadoras, así como alumnas y alumnos campeones del torneo ’Una Canasta Contra las Drogas’. Asimismo, estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial No. 339, a cargo de la maestra Lizeth Dueñas, amenizaron el evento con el baile ’Tierra Caliente de Zitácuaro Michoacán’.



El evento también contó con la presencia de la titular del IMCUFIDECH, Janeth Vera Pérez; la directora de Educación, María Del Pilar Piña Trejo; la directora del TESCHI, Martha Angón Paz; el subdirector del TESCHI, Israel Flores; la subdirectora del DIF municipal, Marisela López Pacheco; el Segundo Regidor, Alfredo Arenas Galicia; el titular del Departamento de Educación Media Superior y Superior, Oscar García Albarrán; el profesor Julio César Coca, de la Preparatoria 75; el profesor Israel Adán Castro, del CBT 1; y el profesor Oscar Juárez Portillo, de la Prepa 339.