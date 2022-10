Entregan mil 200 chalecos balísticos a policia municipal de Chimalhuacán

Con el objetivo de contar con mejores herramientas para protección de los policías en su labor de brindar seguridad a la población, la Presidenta Municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, entregó mil 200 chalecos balísticos de la mejor calidad a elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, a cargo del Comisario Salvador Hernández Torres.



Tenemos la gran labor de cuidar a los ciudadanos en las calles, el tema de seguridad es prioritario en esta administración, por ello debemos tener las mejores herramientas para brindar seguridad a los ciudadanos, estos chalecos son de la mejor calidad. Seguiremos invirtiendo en la policía, porque no es un gasto, es una inversión para brindar mejor seguridad, dijo la Alcaldesa Flores Jiménez en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Ciudadana.



’Celebro que estén presentes más de 180 cadetes que, en breve, se sumarán a la policía municipal para cuidar a los ciudadanos. Los invito a seguirse preparando y a que pasen los controles de confianza, en beneficio de la sociedad. Tenemos el compromiso de mejorar la calidad del policía, brindarle las mejores herramientas para que se comprometa, para que sirva mejor a la sociedad y con honestidad’, indicó.



Por su parte, el Comisario Salvador Hernández Torres expresó que el ser humano no puede ofrecer lo que no tiene, por ello celebró la entrega de chalecos antibalas, que brindan más y mejor seguridad para los elementos; los chalecos ’disminuyen en gran medida el riesgo de morir en un enfrentamiento, muchos de los que estamos aquí hemos tenido enfrentamientos y nos ha salvado la vida un chaleco’, subrayó.



El titular de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal añadió que toda la corporación recibirá un chaleco, incluidos los cadetes que se sumarán al cuerpo policiaco. ’Los chalecos están hechos a su medida y, además, traen un número de matrícula para que se puedan identificar plenamente en la corporación y con los ciudadanos. No hay marcha atrás, vamos de la mano con el gobierno y juntos, con la población, para transformar a la sociedad con igualdad’, enfatizó el Comisario.



El Policía Tercero, Aquileo Román, reconoció y agradeció la preocupación de la Presidenta Xóchitl Flores Jiménez por mejorar las condiciones de trabajo de los policías, al dotarlos de recursos materiales, y satisfacer las necesidades de seguridad de la ciudadanía. ’Como policías, nos comprometemos a redoblar esfuerzos para transformar con igualdad nuestro Chimalhuacán’, externó el Policía Tercero.



A la Entrega de Equipo Táctico de Protección para Policías Municipales asistieron miembros del H. Cabildo, quienes recientemente entregaron a la corporación 50 patrullas para reforzar la seguridad al interior de Chimalhuacán y aprobaron otorgar un seguro de vida para cada uno de los policías. Asimismo, acudieron autoridades de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, como el Director de Operaciones, el Secretario Técnico, la Directora de Academia y la titular de la Unidad Especializada Contra la Violencia Intrafamiliar y de Género (UEPAVIG).