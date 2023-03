Entregan laboratorio de Ciencias en secundaria de Chimalhuacán

Como parte de las más de 110 obras construidas a lo largo del municipio con el Ejercicio Fiscal 2022, el Gobierno de Chimalhuacán, encabezado por la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, entregó dos aulas adaptadas para un laboratorio de ciencias para la comunidad estudiantil de la Escuela Secundaria Oficial No. 1066 "Leona Vicario", ubicada en la colonia Acuitlapilco Segunda Sección. La obra beneficiará de manera directa a más de 450 estudiantes.



Durante el recorrido de la entrega de obra, que contempló trabajos adicionales como la instalación de una bomba de agua, tinacos y construcción de escaleras metálicas, la Presidenta Flores Jiménez expresó que la inversión en la educación es un tema primordial para su administración que no puede dejar pasar, por lo cual se llevó a cabo la construcción del laboratorio de ciencias, en el que los alumnos y alumnas podrán realizar prácticas científicas.



El director de la Secundaria ’Leona Vicario’, Octavio Morales Lecona, agradeció a la Presidenta Municipal el apoyo brindado, pues los anteriores gobiernos municipales nunca atendieron las necesidades del centro educativo que representa.



Hace 12 años abrimos la puerta de esta institución con el sueño de ayudar a la juventud chimalhuaquense, y sembramos las semillas de la perseverancia, honestidad, disciplina y compromiso que actualmente seguimos fomentando; agradecemos al gobierno de la Presidenta Xóchitl Flores Jiménez, porque es el primero que sí nos ha volteado a ver, subrayó.



En representación de la comunidad estudiantil, la alumna Pamela Aylin Ramírez Moreno, quien en meses pasados obtuvo el primer lugar en el ’Acropolis International WuShu Open Tournament’, realizado en Atenas, Grecia, agradeció a la Presidenta Flores Jiménez por su apoyo a la educación y el deporte.



’Gracias por la construcción de este laboratorio de ciencias, espacio que nos permitirá desarrollar nuestras inquietudes científicas y tecnológicas; muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de ingresar a un laboratorio, pero hoy ya podemos imaginar que seremos aquellos científicos que descubrirán las vacunas de enfermedades o, tal vez, las mujeres y hombres que aminoren las problemáticas de la sociedad, gracias Presidenta’, finalizó la estudiante de secundaria y campeona internacional de Wushu.



La obra de construcción del laboratorio de ciencias se realizó con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)) Ejercicio Fiscal 2022, y contempló la construcción de columnas, muros de concreto reforzado, trabes de concreto armado, losa de concreto armado, piso de cerámica, pintura vinílica, así como la construcción de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de gas, informó el Coordinador de Obra Pública, Juan García González.



El evento de inauguración de la obra fue amenizado por alumnas y alumnos de la Secundaria "Leona Vicario", quienes, de la mano del profesor Misael Reyes, interpretaron piezas musicales como "Carnavalito" y "Tiempo de Vals". A la inauguración de la obra también asistieron el Primer Síndico, Faustino Méndez Lázaro; el Segundo y la Séptima Regidores, Alfredo Arenas Galicia y Guadalupe Reynoso Flores; la Secretaria del Ayuntamiento, Patricia Jiménez Hernández; la Directora de Educación, María del Pilar Piña Trejo; el Supervisor de la Zona Escolar S141, Miguel Hernández Domínguez; el dirigente del Colectivo Democrático 4 de Octubre, Raúl Romero Ávalos; así como la presidenta del Comité de Padres de Familia, María del Rocío Viveros, entre otros.