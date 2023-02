Entregan avenida pavimentada en Barrio San Juan Xochitenco, Chimalhuacán

La Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, inauguró la construcción de pavimento asfáltico, de guarniciones y banquetas de la Avenida Juárez, en el tramo de avenida Cozamaloc a Calle San Juan, en el Barrio San Juan Xochitenco, la cual beneficia a 2 mil 500 habitantes de forma directa y a las comunidades vecinas.



En su mensaje a vecinos de San Juan Xochitenco, la Alcaldesa Flores Jiménez indicó que para la rehabilitación de la avenida Juárez, los ciudadanos no realizaron ninguna aportación económica.



Y de la mano de la pavimentación y las banquetas, se mejoró el alumbrado público, agregó.



’Estas obras son para ustedes, para los ciudadanos, cuídenla mucho, ayúdenos despejando las banquetas, no las obstruyan para que también las personas con discapacidad las usen’, dijo y precisó que sobre la avenida se pintaron cajones de un solo lado para que se puedan estacionar, para que se agilice el tráfico y ya no haya desorden’.



Por último, la Presidenta Municipal invitó a la población a mantener su confianza en el gobierno de ’Transformación con igualdad’ que representa.



La construcción de pavimento asfáltico, de guarniciones y banquetas de la Avenida Juárez, en el tramo de avenida Cozamaloc a Calle San Juan, se realizó con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en beneficio de más de 2 mil 500 habitantes de manera directa y de las comunidades vecinas.



Al dar a conocer los datos técnicos de la obra, el Coordinador de Obra Pública municipal, Juan García González, informó que se construyeron 3 mil 531 metros cuadrados de carpeta asfáltica de 7 centímetros de espesor y 1539 metros cuadrados de banqueta con sellador, se rehabilitaron 776 metros lineales de guarniciones, se aplicaron 758 metros lineales de pintura amarillo tráfico en guarnición y 442 metros lineales en línea divisoria de carril, así como en cajones de estacionamiento.



Y agregó que los trabajos previos consistieron en el trazo y nivelación con equipo topográfico, demolición y retiro de carpeta asfáltica existente.