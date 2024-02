Entrega gobernadora 13 mil tarjetas de mujeres con bienestar en Chimalhuacán

CHIMALHUACÁN, Estado de México.- Al ratificar que las mujeres son una prioridad en su Gobierno que garantiza oportunidades para su desarrollo, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México realizó la entrega de 13 mil tarjetas del programa Mujeres con Bienestar, cuyas beneficiarias recibirán la próxima semana un pago de 7 mil 500 pesos por adelantado, correspondiente a tres bimestres.



’Vengo a ratificar que como Gobierno estatal seguiremos trabajando, no nos vamos a cansar de poder corresponder a esa confianza, a esas muestras de cariño, y lo único como lo podemos hacer, es a través de trabajo. Y como dicen por ahí, amor con amor se paga, y una manera de pagar a todos ustedes esa confianza, es a través de estas acciones’, afirmó la Gobernadora del Estado de México.



En el Complejo Deportivo Tepalcates y ante un aforo de más de mil personas, la Maestra Delfina Gómez resaltó que el programa Mujeres con Bienestar resulta un apoyo de mucho beneficio para todas las mujeres de Chimalhuacán que más lo necesitan.



La Gobernadora Delfina Gómez recordó que ya son 650 mil beneficiarias de este esquema; por ello sostuvo que bajo la filosofía de El Poder de Servir se cumple un compromiso y una deuda histórica con las mujeres de los 125 municipios del Estado de México.



’Mi segundo corazón está en Chimalhuacán porque realmente gracias a ustedes, yo pude ser diputada federal y ahí como diputada federal hacíamos iniciativas. Pero no hay como una presidenta municipal, un gobernador que puede hacer una entrega más directa en beneficio de la población’, resaltó la Gobernadora Delfina Gómez.



En su tercera visita a este municipio ubicado al oriente del Estado de México, la Mandataria subrayó que las tarjetas que reciben las mujeres beneficiarias están diseñadas para brindarles múltiples servicios, como atención en salud, pagar directamente el transporte público y acceso a servicios veterinarios para los animales de compañía, así como asistencia emocional, funeraria, médica telefónica y seguro de vida.



Señaló que la puesta en marcha de este programa social es gracias al esfuerzo de todos, desde la aportación de los mexiquenses que contribuyen con sus impuestos, hasta el eficiente manejo de los recursos con base en la política de austeridad instaurada en su Gobierno.



La Maestra Delfina Gómez se comprometió a dotar de equipos de cómputo a Chimalhuacán para adecuar un espacio en donde las mujeres puedan concluir sus estudios y se comprometió que las instalaciones educativas serán inauguradas en julio próximo, una vez concluida la veda electoral.



’Les quiero compartir a las mujeres de Chimalhuacán que el Gobierno del Estado de México nos identifica mucho El Poder Servir. Sabemos que Chimalhuacán todavía necesita mucho apoyo, sabemos que Chimalhuacán necesita mucho beneficio social, porque no solamente queremos hacer la entrega de recurso económico, de obras, sino también tenemos que mejorar la calidad de vida’, anotó Gobernadora Delfina Gómez.



En el evento, la Maestra Delfina Gómez enfatizó que el respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido esencial para lograr una sociedad más justa a través de diversas políticas y distintos programas sociales para apoyar a quienes más lo necesitan.



En su participación, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar del Estado de México destacó que durante la administración pasada sólo se tenían registradas 10 tarjetas en Chimalhuacán, y ahora con el programa Mujeres con Bienestar 13 mil mujeres serán beneficiadas en este municipio.



El Secretario estatal señaló también que se otorgarán 15 mil canastas alimentarias como parte del Programa Alimentación para el Bienestar, el cual reiteró se otorga de manera universal a mujeres de 55 a 64 años y pueden obtenerla quienes también estén inscritas al programa Mujeres con Bienestar.



En el evento estuvieron presentes Axayácatl Emiliano Ramírez Chávez, Delegado de Programas del Bienestar en el Estado de México; Karina Labastida Sotelo, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal (DIFEM); Vladimir Hernández Villegas, Director Regional en Chimalhuacán de los Programas de Bienestar, y Xóchitl Flores Jiménez, Presidenta Municipal de Chimalhuacán, así como beneficiarias de este programa social.