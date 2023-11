Entrega DIFH 21 proyectos para personas con discapacidad permanente

Dichas acciones tuvieron lugar en el Lienzo Charro, ubicado en las Instalaciones de la Feria de Pachuca, donde se entregaron 12 paquetes de ovinos, cuatro de aves y cinco de porcinos con un valor total mayor a un millón de pesos.



En ese sentido la presidenta del Patronato aseguró que el objetivo del programa es mejorar el nivel socioeconómico de personas discapacitadas que viven en zonas de alta marginación, esto a través del autoempleo y la generación de fuentes económicas familiares.



Por ello, exhortó a las y los beneficiados a realizar un esfuerzo prolongado para que en un futuro puedan ver los frutos de estos proyectos. De igual forma aseguró que existirá un acompañamiento por parte del CRIH y el Sistema Estatal con la finalidad de encauzar el aprovechamiento del recurso:



’Estaremos en contacto con ustedes y yo sé que no me van a defraudar porque yo sé que si queremos el Hidalgo que nos merecemos debemos hacerlo en equipo. Muchas gracias y que sean todo un éxito estos proyectos’.







Por su parte, Horacio Martínez, beneficiario de la comunidad de Cuatolol perteneciente al Municipio de Tepehuacán de Guerrero, aseguró que estas entregas son un gran apoyo para salir adelante ya que representan una oportunidad de crear una fuente de ingresos para su familia:

’Hoy vengo a recibir el paquete de ovinos que será un gran beneficio para mí ya que soy una persona con discapacidad y me veo en la necesidad de recibir dicho proyecto. Vamos a echarle ganas para seguir produciendo más ovinos para que tenga un beneficio en mi familia’.

Estas acciones beneficiaron a personas con discapacidad permanente de los municipios de Alfajayucan, Almoloya, Cuautepec, Francisco I. Madero, Huazalingo, Huautla, Ixmiquilpan, Nopala de Villagrán, La Misión, San Agustín Tlaxiaca, San Salvador, San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, Tepehuacán, Tlanalapa, Tianguistengo y Yahualica.



Cabe destacar que estos paquetes cuentan con un seguro que cubre la esperanza de vida de un año de los animales. Así mismo los paquetes están estructurados para propiciar la capacidad reproductiva de cada especie basada en las condiciones climáticas y geográficas donde han de desarrollarse.