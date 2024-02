En el marco del "Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil", celebrado en el auditorio del Hospital del Niño DIFH, Edda Vite resaltó que durante 2023 se ofrecieron 18 mil consultas gratuitas para la detección temprana del cáncer, contribuyendo significativamente a fomentar una cultura de prevención que, en muchas ocasiones, puede salvar vidas.



Asimismo, Edda Vite aseguró que se impulsó una mejora en la focalización de la "Clasificación Roja", un instrumento socioeconómico que busca identificar a familias hidalguenses de escasos recursos, con el propósito de mitigar el costo del diagnóstico y tratamiento del cáncer para sus hijos e hijas.



Además, la señora Vite reafirmó el compromiso de la Familia DIFH de trabajar de manera afectuosa y cercana, poniendo a disposición de la población prioritaria los programas diseñados para garantizar el acceso a los servicios de salud.



Además, reconoció el trabajo de los equipos médicos, de enfermería, psicología, cocina e intendencia, que con entrega y entusiasmo acompañan a la población pediátrica y sus familias durante la lucha contra esta enfermedad:



’Quiero que sepan que ese código rojo ahora sí está abierto para las familias que lo merecen, porque necesitan nuestro apoyo. Que una situación económica no impida que nuestras niñas, niños y adolescentes reciban el tratamiento adecuado y oportuno. Seguimos trabajando para ellas y lo seguiremos haciendo desde la Familia DIFH’.



Cabe destacar que para la implementación de esta estrategia se designaron 13 millones 687 mil 133 pesos, para 140 niñas y niños. Estas acciones corresponden a la consigna de Edda Vite por procurar el diagnóstico oportuno, a fin de que se incremente significativamente la esperanza de supervivencia, y se garantice que, en Hidalgo, la salud no sea un privilegio.



En ese sentido, Dalila Hernández, madre de un pequeño beneficiario de la ’Clasificación Roja’ proveniente de Zacualtipán de Ángeles, expresó su reconocimiento a los esfuerzos emprendidos por el Sistema DIFH: ’Muchas gracias por los apoyos, porque sí, sí ha aumentado. Yo lo estoy viendo. Ya llevo cuatro años y sí veo que se ha incrementado el apoyo para los niños. Siempre está su quimio, es al día que se las ponen, y es un bien para ellos porque van saliendo de su tratamiento’.



Asimismo, Maribel Talavera, madre de familia de Atotonilco el Grande, dijo sentirse aliviada por la ayuda recibida de parte de la Familia DIFH, ya que sin la ’Clasificación Roja’ el acceso al tratamiento para su pequeño no sería posible: ’Muchas gracias, porque pues, gracias a ellos, nosotros no pagamos. Ojalá nos sigan apoyando porque el tratamiento para el cáncer es muy largo y costoso, y nosotros como civiles no tenemos para pagar’.



Finalmente, inauguraron el Primer Simposium ’Día Internacional del Cáncer Infantil’, donde madres y padres de familia, así como personal del Hospital, presenciaron las ponencias ’Duelo y Aceptación de mi hijo con enfermedad crónico degenerativa’ y ’La lucha contra el cáncer es tarea de todos’.



Actualmente, el Hospital del Niño DIFH, dirigido por Rubén Hurtado, reporta entre 50 y 80 pacientes diagnosticados al año, con una prevalencia de sobrevivencia del 60 por ciento. Son atendidos por un equipo multidisciplinario, compuesto por médicos oncólogos, hematólogos, pediatras, personal de enfermería, áreas de psicología oncológica, tanatólogos, trabajadores sociales, servicios farmacéuticos, nutricionistas, cocineras e intendentes hospitalarios.