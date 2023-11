TEXCOCO, Estado de México.- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez entregó mil 253 títulos de propiedad a igual número de familias mexiquenses, para brindarles tranquilidad y certeza jurídica en su patrimonio, dando así un paso histórico en la construcción de un Estado de México con justicia social.



’Con la entrega de estos mil 253 títulos de propiedad estamos brindando no solo seguridad legal, sino también oportunidades para un futuro más próspero. A partir de hoy, cada uno de ustedes tendrá la capacidad de heredar este patrimonio a sus familiares sin mayores inconvenientes’, aseguró la titular del Ejecutivo estatal.



En las instalaciones del Centro Cultural ’Casa del Constituyente’, la Maestra Delfina Gómez entregó de manera simbólica los títulos de propiedad a 10 beneficiarias y beneficiarios. Subrayó que con este documento su vivienda tendrá mayor valor, porque su situación legal ahora es clara y precisa, además de que podrán acceder a créditos bancarios o programas públicos de financiamiento para mejorar su hogar.



La Mandataria estatal mencionó que más de la mitad de los títulos que acreditan la legítima propiedad entregados en este evento son para mujeres (689), lo que representa un acto de justicia y equidad en la entidad de mexiquense, ya que a nivel nacional sólo el 35 por ciento de las casas escrituradas se encuentran a nombre de mujeres.



’Hoy nos reunimos para dar un paso histórico en la construcción de un Estado de México con justicia social: la entrega de títulos de propiedad a las familias mexiquenses. Y me complace mucho hacer este anuncio aquí en Texcoco, mi casa’, expresó desde su municipio natal ante cientos de beneficiarios.



La Gobernadora del Estado de México lamentó que para las familias resulta difícil acceder al título de su propiedad, ya que además del tiempo que deben invertir en el trámite, también hay costos que en algunos casos no logran cubrir.



Expuso, por ejemplo, que los gastos notariales pueden ser de entre el 5 y el 10 por ciento del valor de un inmueble. Sin embargo, resaltó que a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) puede significar ahorros de hasta el 100 por ciento.



En este sentido, refirió que en la entidad existen casi 3 millones de viviendas particulares habitadas, de las cuales 18.5 por ciento carece de título de propiedad, lo que equivale a casi 540 mil hogares que viven en una situación de incertidumbre respecto a la tenencia de la tierra que ocupan.



Por ello, la Maestra Delfina Gómez enfatizó que todos los mexiquenses merecen tener un techo seguro y digno, en donde la vida cotidiana ocurra en paz y armonía.



’Hay muchas maneras de contribuir al logro de ese objetivo y la entrega de títulos de propiedad es una de ellas. Este es el camino que estamos forjando con el ‘Poder de Servir’, una visión que coloca a las personas en el centro de cada decisión y acción gubernamental’, sostuvo la Gobernadora del Estado de México.



Este día se entregaron 400 títulos de propiedad de manera presencial en ese lugar, y simultáneamente, vía remota, los 853 restantes en las 12 delegaciones regionales del IMEVIS.



La Mandataria estatal indicó que el programa de entrega de títulos de propiedad seguirá abierto de forma permanente a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, por lo que invitó a la población aprovechar esta oportunidad.



Entre los requisitos están: ser una persona mayor de edad, con un terreno dentro del territorio estatal que cumpla con algunos requisitos básicos como la posesión de buena fe, un contrato de compraventa o donación e identificación oficial.



La Maestra Delfina Gómez agradeció al Poder Judicial del Estado, al Instituto de la Función Registral y al Colegio de Notarios, por sumarse a este programa y hacer que este proceso sea ágil y rápido.



Por su parte, Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, señaló que el programa de regularización de la tenencia de la tierra y la vivienda estará disponible de forma permanente en las 12 Delegaciones Regionales del IMEVIS y está dirigido a personas mayores de 18 años.



Resaltó que el IMEVIS es el aliado y primer contacto de este Gobierno para regularizar una vivienda, ya que, gracias a su gestión, los trámites para obtener el título de propiedad o las escrituras, generan ahorros familiares que van del 60 hasta el 100 por ciento del costo.



En su participación, María de Jesús Martínez Barrera, una de las beneficiarias del municipio de Texcoco, reconoció al Gobierno del Estado de México, porque el mejor apoyo que les pueden brindar ’es tener un techo seguro para nuestras familias, para impulsar nuestras metas y tener la tranquilidad de que nuestros hijos cuentan con un patrimonio.



’Este documento que hoy nos entregan es la culminación de mucho esfuerzo y sacrificio para hacernos de una propiedad que nos facilitará el futuro donde podré ver crecer a mis nietos’, expresó María de Jesús.



En tanto que Sandra Luz Falcón Venegas, Presidenta Municipal de Texcoco, al dar la bienvenida a la Gobernadora, destacó el amor que la Maestra Delfina Gómez Álvarez tiene por este municipio y que se demuestra con las cuatro visitas que ha realizado en los dos meses como titular del Ejecutivo mexiquense.



La edil confió en que seguirá apoyando al municipio como lo hizo como Presidenta Municipal y Diputada federal, igual que lo hace ahora con la entrega de los títulos que dan certeza jurídica respecto al patrimonio a familias que no la tenían.



Asistieron a este evento María Alejandra Almazán Barrera, Magistrada integrante de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla e integrante de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de México, con la representación del Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.



Así como Higinio Martínez Miranda, Senador con licencia, Christian Gerardo Gasca Droppert, Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM); y Juan Castañeda Salinas, Presidente del Colegio de Notarios de la entidad.