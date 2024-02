Entrega Delfina Gómez 9 mil tarjetas de ’mujeres con bienestar’ en Huixquilucan

HUIXQUILUCAN, Estado de México.- La Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México entregó tarjetas del programa Mujeres con Bienestar a 9 mil beneficiarias del municipio de Huixquilucan, apoyo que, además de la ayuda económica, integra 12 beneficios como asistencia médica, jurídica y educativa, seguro de vida, ayuda funeraria y tarifa preferente en el transporte público; por la veda electoral y por única vez, antes de que termine este mes recibirán 7 mil 500 pesos correspondientes a tres bimestres.



’Yo siempre lo he dicho, el que nos ha inspirado, el que nos ha demostrado, no con palabras sino con hechos, que efectivamente se puede apoyar, en especial a los más pobres, a veces a los más olvidados, es sin duda alguna nuestro Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador’, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez.



La Maestra Delfina Gómez destacó que las tarjetas de este programa tienen acceso a una red de servicios que representan un apoyo directo y transparente, sin intermediarios, acción que tiene como finalidad retribuir lo que las mujeres brindan a la sociedad, como un acto de justicia.



A las mujeres asistentes a este evento, la Gobernadora Delfina Gómez solicitó su apoyo para seguir educando a las nuevas generaciones, para fortalecer la calidad humana en temas como el cuidado del medio ambiente, manejo adecuado del agua y prevenir el consumo de drogas.



’Sigamos cuidando, educando y haciendo todo lo posible para que esos pequeñitos y jóvenes que tienen en sus manos, háganlos buenos seres humanos, eso es lo más importante, porque insisto, podemos tener excelentes edificios y recurso económico, pero si no tenemos algo que se llaman valores, algo que se llama humanidad, sería muy difícil poder convivir y hay que fortalecer eso en nuestras nuevas generaciones’, expresó la Gobernadora Gómez Álvarez.



’Si ustedes nos ayudan a eso como sociedad, como mujeres, como hombres, como niños, como jóvenes, creo que todos podemos aspirar a tener un estado más justo, más equitativo, pero también más sano, no sólo en salud, sino también en cuestión de seguridad social y seguridad económica’, agregó la Maestra Delfina Gómez.



La Gobernadora también invitó a las mujeres para que a través de este programa puedan terminar sus estudios de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, además de conocer el resto de los beneficios a los que pueden acceder con esta tarjeta.



Por su parte, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar, dio a conocer que en Huixquilucan el programa Mujeres con Bienestar llega a 9 mil mujeres, mientras que el de Alimentación para el Bienestar beneficia a 10 mil mexiquenses de 55 a 64 años en condición de vulnerabilidad y con carencia alimentaria.



Recordó también que, por cuestiones de la veda electoral, se adelantará la entrega de tres bimestres del programa Mujeres con Bienestar, por lo que las beneficiarias recibirán antes del 29 de febrero, 7 mil 500 pesos, así como las tres canastas alimentarias que incluyen 24 productos cada una.