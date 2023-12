Entrega Delfina Gómez 400 mil tarjetas ’mujeres con bienestar’; en Nezahualcóyotl

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México.- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez inició la entrega de tarjetas del programa integral ’Mujeres con Bienestar’, que en una primera etapa beneficia a 400 mil mujeres que viven en situación de vulnerabilidad, ellas recibirán -a partir del 21 de diciembre próximo- un apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales, de manera directa y sin intermediarios, además de tener acceso a 12 beneficios adicionales.



’Para mí resulta muy emocionante y emotivo este acto ¿por qué? Porque es el resultado, en primera de una oportunidad que nos dieron ustedes como mexiquenses de encabezar una nueva administración’, externó la Mandataria estatal.



Al agradecer a los mexiquenses la confianza puesta en su Gobierno, la Mandataria estatal aprovechó para anunciar que en próximas fechas se hará entrega de los apoyos para personas con discapacidad que ahora será de carácter universal, gracias a la estrecha colaboración con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



En el estadio Neza 86, donde se congregaron 6 mil mujeres habitantes de este municipio, la Maestra Delfina Gómez entregó de manera simbólica cinco tarjetas a igual número de beneficiarias, quienes además podrán recibir atención educativa y de salud, pagar directamente el transporte público y acceder a servicios veterinarios para los animales de compañía y de asistencia, entre otros beneficios.



Visiblemente entusiasmadas, las mujeres mexiquenses asistentes lanzaron porras a la primera mujer Gobernadora del Estado de México, que hoy cumplió tres meses al frente de un Gobierno que ha afianzado la consigna de ’El Poder de Servir’.



Al formalizar el arranque de este programa, se cumple una de las propuestas de campaña de la ahora Gobernadora Delfina Gómez y se brindará justicia social a las mujeres mexiquenses, que durante casi 100 años sufrieron el abandono de administraciones anteriores.



Congruente con los principios de la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el programa ’Mujeres con Bienestar’ dará prioridad y hará llegar los recursos a los sectores más desprotegidos.



La Gobernadora Delfina Gómez enfatizó que el programa es gratuito y está dirigido principalmente a las mujeres más necesitadas de 18 a 64 años habitantes de los 125 municipios del Estado de México. Además, la Mandataria señaló que mediante un convenio entre las secretarias de Bienestar y de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, las beneficiarias podrán concluir sus estudios.



Se trata de un apoyo integral que dará prioridad a madres solteras, indígenas, afrodescendientes, repatriadas, con enfermedades crónico-degenerativas, víctimas de algún delito y que vivan en condiciones de alta marginación.



La Maestra Delfina Gómez señaló que la puesta en marcha de este tipo de programas sociales es gracias a que se ha impulsado un Gobierno de austeridad, y enfatizó que son gratuitos y los apoyos se entregan de manera directa y sin intermediarios.



’Lo primero que se hizo fue reducir el salario a los funcionarios de primer nivel, eso ayuda mucho a que se puedan hacer estos beneficios. Había algunos aspectos o rubros que se multiplicaban y decidimos conjuntarlos para hacer ahorros, para ahorrar ese dinerito y poder hacer algo en beneficio de la población’, precisó la titular del Ejecutivo estatal.



La Mandataria mexiquense pidió a los ciudadanos denunciar a quienes hacen mal uso de los apoyos: ’Este programa es sin ningún costo y sin ningún intermediario, si ustedes llegan a detectar que alguien está haciendo un mal uso y que les pide una gratificación por hacer algún trámite para la tarjeta o si por ahí alguien, y lo digo con mucho respeto, alguien que no lo necesita, por favor denuncien, no nos quedemos callados ante los actos de corrupción’, expresó.



Al dar la bienvenida a este evento, Alfonso Cerqueda Rebollo, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl felicitó a la Maestra Delfina Gómez por sus tres meses de gobierno, al tiempo que la reconoció como ’es un ejemplo a seguir’, ya que se trata de la primera Gobernadora del Estado de México que entrega un programa para mujeres.



’Se inicia este programa que busca respaldar a las mujeres mexiquenses, poniendo el ejemplo de lo que hace una gobernadora al frente de este estado tan grande como es el Estado de México’, resaltó el alcalde.



Al referir que la Mandataria cumple su tercer mes de Gobierno, Cerqueda Rebollo agradeció el arrancar de este programa en el municipio de Nezahualcóyotl, al tiempo que enfatizó que se trata de un programa transversal para atender a las mujeres de manera integral y ’eso no pudiera ser posible sin la determinación de la Gobernadora’.



Por su parte, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar, aseguró que en la actual administración que encabeza a la Gobernadora Delfina Gómez, se está realizando un trabajo en campo, cercano y coordinado con la población, en el que se escucha las necesidades y se impulsan acciones para atender de forma eficaz a sus inquietudes.



Reconoció que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, desempeñan una labor humanista, en la que la población vulnerable es una prioridad y que, mediante diversas acciones, buscan elevar su bienestar.



Mencionó la labor de los servidores del pueblo quienes están desplegados en todo el territorio estatal y han participado en las diferentes etapas del programa Mujeres con Bienestar para brindar ayuda a las mujeres, principalmente a las que no contaban con los recursos tecnológicos.



En su participación, María del Pilar, beneficiaria del programa en este municipio, agradeció a la Maestra Delfina Gómez las múltiples oportunidades que desarrolla para las mujeres mexiquenses y señaló que ’Mujeres con Bienestar’ no sólo las beneficia económicamente, sino también las protege como jefas de familia al impulsar sus capacidades y atender la salud de las nuestras familias.



’Como mujeres estamos orgullosas de usted Señora Gobernadora, es una mujer comprometida que nos escuda y nos cobija con programas que fortalecen el bienestar de nuestra familia’, expresó.



Entre los asistentes estuvo Axayácatl Emiliano Ramírez Chávez, Delegado de Programas para el Desarrollo en Estado de México de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, y Armando Alejandro Elizais Flores, Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.