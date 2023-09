Entrega Pemex recursos a al gobierno de Hidalgo

Pemex está llevando a cabo una tarea inmensa, siguiendo las instrucciones del presidente de la República para lograr la soberanía energética. Esto fue afirmado por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, durante la entrega de apoyos a la entidad por parte de Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el objetivo de fortalecer los servicios públicos.



El gobernador enfatizó que este esfuerzo les ha permitido establecer una fuente de ingresos constante a lo largo del tiempo, destinada especialmente a las poblaciones más vulnerables tanto de México como de Hidalgo.



"Esto nos ha permitido tener en el transcurso del tiempo una base de ingreso y, particularmente, se destine a lo más sensible de la población mexicana y de la población hidalguense".



"Por eso es de agradecer y de reconocer, e insistir, en que todo este respaldo, todo este apoyo, debe estar enfocado en beneficio de los hidalguenses; estamos haciendo una sinergia con el gobierno de la República en este y en otros rubros para poder consolidar la transformación del estado’, manifestó Menchaca Salazar.



En su mensaje emitido, Octavio Romero expresó: "Lo que hoy entregamos, es de alguna manera un resarcimiento, una devolución que se hace en los estados donde Pemex tiene mayor actividad y de alguna manera es devolverle el favor, la ayuda y también resarcir las molestias que, en muchas ocasiones, la actividad petrolera genera; de manera que esto no es un apoyo, no es un favor, es una obligación que tenemos con el estado de Hidalgo".



El servidor público federal informó que a lo largo de este tiempo se han entregado 790 mdp en diversos apoyos en todo el país, y específicamente para la entidad hidalguense, en esta ocasión, se entregaron: 17 patrullas, retroexcavadoras, 2 pipas de 10 mil litros, 2 pipas de 20 mil, 2 camiones tipo chasis, camiones de bomberos, vehículos Roll Off de cable y 1 Bulldozer oruga.



Finalmente el director de Petróleos Mexicanos recordó los logros de la administración federal y los grandes proyectos que se impulsan para beneficio de las y los mexicanos.