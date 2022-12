Entrega de informe en Texcoco cumple con los cinco ejes marcados en el Plan de Desarrollo Municipal

En la Primera Sesión Solemne de Cabildo, la presidenta Municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas hizo entrega del Primer Informe de Gobierno de en forma impresa y digital del H. Ayuntamiento 2022-2024, al síndico y Regidores, así como a las autoridades del Estado de México, cumpliendo así con la responsabilidad de transparentar el ejercicio administrativo.



En su mensaje la presidenta municipal, Sandra Luz Falcón, mencionó que: ’en dicho documento hago mención de las labores realizadas durante el ejercicio, comprendido del mes de enero a noviembre del 2022, y me apego a los cinco pilares estratégicos señalados en el plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, que son transversales entre sí para el desarrollo sustentable del municipio.



La presidenta agradeció al órgano de gobierno por la probidad que se han demostrado en este cabildo, por las participaciones que se han tenido, que han sido fundamentales para tener tomar decisiones y llevarlas en planes y proyectos con los directores y directoras de la administración municipal.



Agradeció a la ciudadanía texcocana ’por el voto dado de confianza a su servidora, para mí es un honor presidir esta asamblea y entregar estos resultados a la comunidad en general’, dijo Sandra Luz Falcón, quien se dirigió a los directores y directoras que conforman esta administración municipal, ’agradeciéndoles por el trabajo realizado en este periodo, en donde se ve reflejado a través de este documento que estamos entregando el día de hoy’.



Sin olvidar a: ’los compañeros y compañeras que laboran en la administración municipal, tanto sindicalizados que encabeza la licenciada Martha Isabel Velázquez Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Estado de México y Municipios, del SUTEYM, que ha sido parte importante para que este informe pueda ser entregado.



Mención importante fue la de las autoridades auxiliares de las comunidades, ’Consejos de Participación Ciudadana, delegadas y delegados que con sus aportaciones ha sido posible que tengamos un plan de Desarrollo Municipal, pero también que tengamos esta parte de resultados con este informe’.



’En general a la Sociedad Civil que ha sido participe a través de diferentes consejos como el Coplademum que también es fundamental para poder tomar decisiones en este municipio’, afirmó la presidenta indicando que: para mí es un honor poder entregar este informe, con toda la responsabilidad hoy que estoy al frente de esta administración, les entrego este documento que está estructurado con lo pilares temáticos contenidos en el plan de desarrollo municipal 2022-2024: uno: gobierno moderno capaz y responsable; dos: municipio socialmente responsable, solidario e incluyente; tres: municipios competitivo, productivo e innovador; cuatro: municipio ordenado y sustentable y cinco: municipios con seguridad y justicia.



Estos temas los encontrarán desglosados en el texto que les estamos haciendo entrega el día de hoy’.



Falcón Venegas reconoció en los regidores y regidoras su trabajo al interior del cabildo, ’por sus comentarios, por sus participaciones que siempre han demostrados que son pensando en las texcocanas y texcocanos’.



Explicó que: ’parte de lo que se entrega el día de hoy, también tiene que ver con el ejercicio de gobierno que se hace desde aquí, y tengo que reconocer la participación de todas las fuerzas políticas para poder llevar a cabo estos resultados’.



Advirtió que: ’estaré pendiente del análisis del primer informe y estaré pendiente dentro de la administración 2023, para buscar la forma de poder mejorar en el próximo año que estamos por arrancar y que serán muy importante las observaciones que se puedan hacer de este informe de gobierno.



Sandra Luz Falcón Venegas agradeció la presencia del maestro Ramiro Rendón Burgos, subsecretario de Gobierno del Valle de México Zona Oriente, así como de la licenciada Miroslava Stevez, Subsecretaria de Gobierno de Texcoco, a las que hay que reconocer el trabajo que hemos venido haciendo en lo municipal, ’es por eso que tenemos que decir que somos un municipio limpio y ordenado.



Reconoció el trabajo institucional que se han realizado con el gobierno del Estado de México, enviando un saludo al gobernador de la entidad Alfredo del Mazo, quien ha visitado Texcoco, y dialogado con la presidenta en un ejercicio que ha acercado beneficios para este municipio, ’es la muestra de que somos un municipio en donde se han trabajado de manera institucional por la paz social y en beneficio de todos los ciudadanos’.



En su turno, el Subsecretario de Gobierno en el Valle de México Zona Oriente, reconoció el trabajo que se ha realizado en Texcoco, haciendo un recuento de los apoyos entregados a este municipio para fortalecer el empleo y la inversión por parte del gobierno del Estado de México.



Cabe destacar que este es un municipio en donde la gente trabajadora, preparada hospitalaria sigue un camino en positivo, con municipios con un gran encuentro turístico y con tradiciones que hay que fortalecer, junto con la economía, los afluentes pluviales’, puntualizó



Y reconoció en la presidenta de Texcoco su valor para poder plantear las diferentes problemáticas ’y hoy reconozco que Texcoco es un municipio en donde se gobierna bien y no tienen problemática social’.



También se dirigió a los integrantes del cabildo para señalarles que informar no es solo un acto administrativo, informar es un acto de moral, un acto de transparencia, de dar forma a las cosas que se hacen, informar es una acción que tiene que ver con servidores públicos que se someten al juicio ciudadano, informar es gobernar y gobernar es entender lo que se tiene y eso es justamente lo que hoy observamos en este recinto’, reconoció el representante estatal.



A nombre del gobierno del Estado de México ratificó su disposición para seguir trabajando, ’a lo largo de esta gobernabilidad que hemos tenido desde el estado la federación y gracias a esa buena coordinación y sus desafíos nos hemos unido, por lo que solo me resta reconocerles que en Texcoco se vive y se gobierna bien’.