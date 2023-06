Entrega Congreso documentos de creación a 23 municipios de Hidalgo

En el marco del Día Internacional del Archivo, el Congreso de Hidalgo hizo entrega de réplicas de los documentos que hacen referencia a la creación de 23 municipios a partir de la erección de la entidad en 1869.



El presidente de la Junta de Gobierno, Julio Valera Piedras, calificó como momento histórico del Poder Legislativo entregar de manera certificada dichos documentos, pues no había registro en el Congreso estatal de que los municipios erigidos después de la creación de la entidad lo tuvieran en su poder.



Este hecho, dijo, es muestra de que el Congreso del Estado de Hidalgo tiene las puertas abiertas para tener municipios fuertes y apoyarlos en su andamiaje jurídico pendiente y se construya de manera conjunta.



Durante el evento realizado en la explanada Miguel Hidalgo, Valera Piedras recordó que la LXV Legislatura tiene dos banderas, la primera de ellas es la inclusión, para lograr el andamiaje jurídico que permita la igualdad para todas y todos.



La segunda es la certificación de la Norma Mexicana 025 en Igualdad Laboral y no Discriminación del Congreso de Hidalgo, para que sea congruente con reformar todas las áreas del Poder Legislativo.



Estuvo acompañado por Raúl Arroyo González, en representación de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rebeca Aladro Echeverría y Eduardo Medécigo Rubio, subsecretario de gobierno, en representación del titular de la Secretaría de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna.

Por su parte, la diputada, Rocío Sosa Jiménez, presidenta de la Primera Comisión Permanente de Fortalecimiento Municipal, señaló que con la entrega de las réplicas de los documentos, no solo se abona al acervo histórico de los municipios, también se da certeza legal y un paso más para que las y los ciudadanos puedan consultar, compartir y utilizar la información para fortalecer su sentido de pertenencia y conocimiento sobre la historia de cada una de las demarcaciones donde viven.



Reconoció el compromiso y acompañamiento del diputado Julio Valera Piedras, pues ha impulsado la formación constante de las y los servidores públicos y ha dado paso a la cercanía con la sociedad hidalguense a través de foros.



Mencionó que el compromiso de la comisión que preside es permanecer cerca de los municipios y abonar a la construcción de un Hidalgo fuerte, con visión y vocación de servicio.



En su intervención, la diputada, Citlali Jaramillo Ramírez, presidenta de la mesa directiva, refirió que en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Archivo, culminan las actividades de capacitación referente a la profesionalización para la preservación y conservación de los archivos municipales.



Consideró que los documentos tienen un valor único, ya que están conformados y producidos por la actividad humana y como tal son evidencia de eventos pasados y el acceso a ellos enriquece el conocimiento de la sociedad, porque promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida.



Previamente fue inaugurada, en el lobby del salón de plenos, la exposición documental y fotográfica a cargo de Ana Brisa Ramos Ramírez, encargada de la dirección de Archivo y Biblioteca del Congreso de Hidalgo.



Además de fue realizada una ponencia por parte de la encargada de la dirección del Archivo General del Estado de Hidalgo, Arlen Guadalupe Moron Montiel.



Estuvieron presentes las diputadas, Lisset Marcelino Tovar, María Adelaida Muñoz Jumilla, Michell Calderón Ramírez, Sharon Macotela Cisneros y los diputados Osiris Leines Medécigo, Miguel Ángel Martínez Gómez y Rodrigo Castillo Martínez.