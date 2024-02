TOLUCA, Estado de México.- En el Estado de México las mujeres y hombres que conforman la administración estatal trabajan bajo la guía y liderazgo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien conoce las problemáticas de las y los mexiquenses y trabaja diariamente para dar resultados, mediante el servicio a la ciudadanía, enfatizó Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno al asistir a la entrega de apoyos que donó la Beneficencia Pública Federal al Estado de México.



’La Gobernadora Delfina Gómez nos ha enseñado que es mejor estar del lado de la gente, que es mejor anteponer los intereses sociales a los intereses personales o de visión de un funcionario; nos ha enseñado que los recursos públicos tienen que ser cada vez más públicos, no son patrimonio de los funcionarios, los funcionarios no somos dueños del dinero de ustedes, de la gente, de los ciudadanos’, afirmó.



El Secretario General de Gobierno señaló que la Gobernadora Delfina Gómez dedica todo su tiempo, esfuerzo e incluso toda su vida al servicio de los mexiquenses, porque no quiere fallar a la confianza que le dio el pueblo del Estado de México, por ello, la administración estatal trabajará en unidad para lograr la transformación en la entidad, porque ese es el objetivo fundamental.



’Las mujeres y hombres del gobierno de la transformación vamos a trabajar siempre bajo la guía única de la Maestra Delfina Gómez Álvarez; ella, con sus principios, sus valores éticos y morales nos marca la guía por donde vamos a avanzar’, enfatizó el Secretario General de Gobierno.



Horacio Duarte puntualizó que el Gabinete del Estado de México debe dar respuesta a los millones de mexiquenses que quieren que sus derechos se vean materializados, por lo que es importante que trabajen para favorecer a los más necesitados, como lo hacen el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Gobernadora Delfina Gómez.



’Reitero a mis compañeros de Gabinete, a los funcionarios públicos, nuestro enemigo común es la pobreza, el abandono y la desigualdad. Los que participamos en este gobierno estamos llamados a coordinarnos y a dar un frente de batalla a la imperiosa necesidad de superar la pobreza para los mexiquenses’, afirmó.