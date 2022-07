Enseñan a estudiantes de secundaria el uso de armas largas en Guanajuato

Durante una plática sobre prevención de adicciones, policías del municipio de Purísima del Rincón, que gobierna el panista Roberto García Urbano, prestaron armas largas y cortas a los estudiantes de la secundaria técnica 54 Mariano Matamoros, quienes las manipularon, según se observa en fotografías difundidas en redes sociales.



En respuesta, el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Vicente Esqueda, pidió investigar y sancionar a los responsables de autorizar dicho uso. La manipulación de armas de fuego representa un riesgo. No sabemos si esas armas estaban descargadas, no servían o eran de utilería, señaló.



En la entidad, una de las más violentas en épocas reciente, comenzaron a circularon fotografías donde estudiantes portan armas largas y cortas dentro del plantel. Una de ellas muestra a una alumna con los brazos estirados al frente empuñando una pistola y un oficial le explica cómo manipularla.



Transcendió que los elementos de la corporación de Purísima del Rincón impartieron pláticas sobre la prevención del uso de drogas, como parte del programa internacional Planet Youth.



No es adecuado que menores de edad manipulen armas de fuego, insistió el ombudsman, y dejó entrever que el asunto tiene carácter de falta administrativa.



Yo exhortaría a las autoridades, al ayuntamiento y al presidente municipal a que hagan una investigación, que se revisen todos los detalles en torno a esta práctica, solicitó Esqueda.



Agregó que se debe indagar si las autoridades educativas y los padres de familia fueron informados sobre si la plática incluiría el manejo de armas de fuego.



Se tiene que hacer una investigación para que la sociedad tenga claro qué fue lo que pasó. No tendría elementos para dar una opinión más a fondo porque se tienen que investigar los detalles, refirió Vicente Esqueda.



Dijo que las autoridades deben explicar cuál fue el objetivo de esta práctica porque, insisto, no es adecuado enseñar a menores a manipular armas, aunque aceptó que la Procuraduría de los Derechos Humanos no ha recibido quejas de padres de familia.



Por otra parte, Vicente Esqueda dio a conocer que integró una queja por oficio derivado de un video donde se observa a dos policías de Celaya, municipio gobernado por el panista Javier Francisco Mendoza Márquez, que intentan someter a un joven, quien escapa y después se escucha un disparo.



Es un desafortunado suceso que quedó plasmado en video. No tuve acceso a otro más extenso, pero con los elementos que ahí se observan y con la presunción clara de una violación a los derechos humanos, ayer (miércoles) se inició el expediente 833/2022-C, especificó la defensoría estatal y agregó que ya solicitó un informe detallado a la secretaría de seguridad de Celaya.



De acuerdo con el Informe de incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato ha sido el estado más violento durante tres años consecutivos, tras retomar el liderazgo en el primer trimestre de 2022.