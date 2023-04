Engañó funcionario de Julio Menchaca a 8.5 mil empresarios y encima "dobletea"

Eduardo Iturbe Méndez, quien en la Plataforma de Transparencia aparece como subsecretario de Gobierno pero que lleva a cabo la función de director de Comunicación Social, habría engañado a al menos 8 mil 540 empresarios durante su paso como presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Pachuca, cargo al que renunció para integrarse al gabinete del gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Salazar.



Aunado a ello, pese a verse impedido a desempeñar otro cargo por su actividad en el gobierno de Hidalgo, ’dobletea’, pues además del gabinete de Menchaca, es parte del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) como consejero nacional de Morelos -lo cual también impide el propio organismo empresarial-.



Las sanciones como funcionario por este tipo de conductas vienen estipuladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, mismas que van desde la amonestación hasta la remoción. Incluso, si su superior no atendiera la situación, se establecen sanciones por cohecho según la misma Ley.





Es así que al menos 8 mil 540 comerciantes y prestadores de servicios tanto de la capital hidalguense como de otros 62 municipios de Hidalgo fueron presuntamente engañados por la Canaco Pachuca con consentimiento o premeditación de Eduardo Iturbe, estimándose el daño patrimonial entre 854 mil y 5 millones de pesos para el caso del SIEM, así como de al menos 1.7 millones de pesos por concepto de cuota de afiliación solamente del año 2022.



En los dos años que estuvo al frente, primero como interino y después como electo, el presunto daño se estima desde los 5 millones y hasta los 15 millones de pesos, dependiendo de si cobraban cuota mínima o máxima a los establecimientos que no registraron en la plataforma pese a haber cobrado el servicio y a que éste se encuentra reglamentado por disposiciones federales, pues el engaño no sólo consistiría en no haber realizado el registro ante el SIEM de la gran mayoría de empresarios que confiaron en ellos, sino que tampoco podían afiliar a Canaco Pachuca a quienes no contaran con engomado debidamente acreditado en la plataforma.



Recordar que el objetivo del SIEM, aún si se autoriza un cobro, no es el de recaudar, sino el de contar con un padrón confiable que pudiera ser consultado por cualquier interesado, por lo que no se habría cumplido con dicha finalidad.



Es así que un recibo en manos del pagador pero que no contara con su registro en plataforma, constituyó un engaño acreditado a Iturbe Méndez, el cual todavía se agrava si encima le cobraron la afiliación cuando la entidad interesada nunca figuró en el SIEM en el periodo dado.





El que a dos amos sirve, con alguno queda mal… o con ambos



Además del antecedente en Canaco Pachuca con los miles de empresarios engañados por la institución entonces a su cargo, a la fecha aún guarda intereses con los organismos empresariales a sabiendas de que su actual cargo se lo impide, pues recién el mes pasado, Iturbe fue nombrado como consejero nacional de Concanaco, lo que le hace parte de su Consejo Directivo.