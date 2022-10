Encuentra Tania Meza un cochinero en Cultura; ya investigan

La secretaria de Cultura de en la entidad, Tania Meza Escorza informó que al entrar al cargo encontraron tráfico de influencias, actos de corrupción, así como otras irregularidades.



Durante una rueda de prensa, Meza Escorza destacó que tras recibir la secretaría, hallaron varias irregularidades que se dieron durante el tiempo que estuvo a cargo José Olaf Hernández Sánchez, quién fue cesado de su cargo en noviembre de 2021, las cuales ya son investigadas



’Cuando la secretaria llega -María Esther Ramírez-, encuentra la designación de algunos fondos, como el tema de carnavales, pero no había suficiencia presupuestal. Sí estaba designado por el Congreso, todo muy bonito, pero a la hora que ella llega, no hay suficiente dinero, no lo encuentra, entonces vamos a ver si se puede hacer un reajuste o de plano, ella me ofreció buscarlo de otros lugares para no descompletar, porque imagínense, justo en el tema de cultura, que es el más precario, y de ahí le dieron un pellizco al recurso extraordinario’.



Añadió que hay una denuncia de los de la comunidad artística de la entidad, donde acusan presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en la dependencia, situación que reiteró, ya también investigan.



"Lo que les puedo asegurar es que si ha habido en el pasado prácticas de nepotismo en la secretaría, ya no va a volver a haber", sentenció Meza Escorza.



Por el momento, refirió Meza Escorza que la investigación sigue su curso, misma que se hace a través del Órgano Interno de Control, con el fin de observar si los hallazgos trascienden más allá de responsabilidades administrativas.Alan Jiménez | QUADRATÍN