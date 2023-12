Encontronazo en Cuitláhuac

Cuitláhuac, Ver - Una mujer sin vida y otra lesionada fue el resultado de un encontronazo registrado la tarde de este domingo, sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz tramo Cuitláhuac la Tinaja, en el cual estuvieron involucradas dos unidades particulares en la cual una viajaba una mujer con su menor hijo y en la otra viajaba una familia.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 44 a la altura del ex basurero, fue que se dio el encontronazo luego de que unas de las unidades invadiera el carril de circulación terminando la camioneta Renault Duster volcada con las cuatro llantas arriba y la unidad donde viajaba la familia Se presume un Chevrolet Spark fuera de la carpeta de rodamiento.



Tras lo ocurrido usuarios de la carretera pidieron el apoyo de los servicios de emergencia arribando al lugar paramédicos del grupo Samuv, quienes valoraron a los ocupantes de las unidades pero nada pudieron hacer por la conductora de la camioneta Renault Duster ya que no contaba con signos vitales, no así su menor hijo de 5 años el cual resultó ileso.



La ahora occisa fue identificada como Mayte Aguilar con domicilio en la localidad de copalillo perteneciente a este municipio.