Encapuchados en compañía de LatinUS detienen convoy de Claudia

El pasado domingo 20 de abril, en su segundo día de gira proselitista de la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, en Chiapas la detuvieron un grupo de encapuchados quienes iban en compañía del medio de comunicación LatinUS, en su intento de magnificar la inseguridad en la entidad, pero que sólo fueron exhibidos por haber realizado el montaje.



En la carretera camino a a la ciudad de Tapachula, la candidata Claudia Sheinbaum y el candidato a gobernador en Chiapas de la alianza Morena-PT-Partido Verde, Eduardo Ramírez, fueron interceptados en un retén por un grupo de personas encapuchadas que presumían pertenecer al Cártel de Sinaloa.



El reportero de Latinus, José Gerardo Mejía, afirmó que el grupo de encapuchados pertenecía a un grupo de Autodefensas de Chiapas; mientras que habitantes de la zona aseguraron que los hombres, presuntamente, podrían estar ligados al Cártel de Sinaloa.



Durante una entrevista con varios medios de comunicación, Sheinbaum destacó la presencia de un reportero del medio LatinUS quien llevaba un micrófono con el logotipo del medio de comunicación.



’Ahí a la salida de Motozintla nos pararon unas personas, decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención es que los únicos que estaban ahí eran los de Latinus’, afirmó la candidata por la coalición ’Sigamos Haciendo Historia’.



A pesar de que los testimonios de pobladores de la zona señalaban que algunos de los encapuchados estaban armados, Sheinbaum negó rotundamente que portaran armas y descartó que fueran miembros del Cártel de Sinaloa.



’Decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron que no somos Fifis, algo muy extraño, la verdad’, declaró Sheinbaum a un grupo de periodistas en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, cuando se disponía a regresar a la Ciudad de México.



Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que lo ocurrido posiblemente se deba a una propaganda, siendo un montaje puesto por LatinUs, el único medio que estaba presente en el momento.



’Ya cuando pasan esas cosas, ya sabemos que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni está grabando’, declaró este lunes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.



’Yo no le tengo confianza a LatinUS y son capaces y demás, son expertos en montajes’, afirmó.



Carlos Loret de Mola, quien encabeza LatinUS, ha sido señalado en diversas ocasiones por realizar montajes en sexenios anteriores, como ocurrió en la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta en 2005, la entrevista a Javier Duarte en 2016 y la niña Frida Sofía en sismo de septiembre 2017.



Por su parte LatinUS publicó a respuesta a los señalamientos y acusó que ambas declaraciones ’son irresponsables e insidiosas del mandatario y su candidata presidencial, (ya) que ponen en riesgo al equipo de reporteros y realizadores de Latinus que cubren su campaña con un solo compromiso: informar con objetividad y rigor periodístico’, por lo que responsabilizaron a Sheinbaum y a AMLO de cualquier agresión que puedan sufrir durante su cobertura.Con información de SDP NOTICIAS | ARISTEGUI NOTICIAS