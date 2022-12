Encabeza Monreal iniciativa para proteger plaguicidas que usa la agroindustria

Un grupo de senadores de Morena, encabezados por Ricardo Monreal Ávila, presentaron una iniciativa para proteger los plaguicidas que usa la agroindustria, los cuales son altamente tóxicos, en beneficio de los grandes productores y las transnacionales.



La semana pasada fue pospuesta la discusión del dictamen de la Comisión de Salud para la regulación y prohibición gradual de los plaguicidas como el glifosato, que habían acordado votar debido a que el martes seis senadores de Morena, entre ellos la Senadora Nancy Sánchez (Comisión de Agricultura), el Senador Rafael Espino, el Senador Ricardo Monreal, presentaron una nueva iniciativa que elevaría el plazo para erradicar los plaguicidas a tres años.



’La iniciativa [de la Comisión de Agricultura] mantiene el status quo de autorización de sustancias químicas, que no ha funcionado hasta la fecha, y hace una simulación de regulación que no ha evitado que el campo mexicano esté expuesto a sustancias altamente peligrosas que ya están prohibidas en otros países’, afirmó Omar Arellano-Aguilar, especialista en toxicología ambiental de la UNAM.



El Senador Rafael Espino, suplente del Alcalde de Ciudad Juárez, indicó en que las iniciativas ’no se contraponen’, pero ellos proponen regularlas en lugar de prohibirlas.



La iniciativa va en contra del decreto del presidente Andrés Manuel López, del 31 de diciembre del 2020, en que se estableció que el glifosato y demás plaguicidas altamente peligrosos (PAP) deberían ser sustituidos de forma progresiva, hasta su prohibición en enero de 2024.



La presidenta de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Leticia López, que la iniciativa demuestra que va en beneficio de algunas empresas, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria.



’Lo que estamos viendo es un contragolpe muy sucio. Las empresas comenzaron un intenso cabildeo, obviamente está detrás el Consejo Nacional Agropecuario y los asesores de Monsanto-Bayer. Ya no se trata de argumentos científicos, sino de dinero’, dijo Leticia López, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).



Ante esto la senadora Ana Lilia Rivera pidió a Ricardo Monreal aclarar su postura sobre la nueva propuesta que presentaron seis de Morena, donde su firma aparece. La reforma eleva a tres años el plazo para la sustitución toral de agrotóxicos y deja en la misma industria tradicional la producción de bioinsumos que sustituirán a los plaguicidas altamente peligrosos.



’Es una iniciativa que hemos estado trabajando con las instancias del gobierno federal y a las que en el decreto presidencial de 2020 se les asignó la responsabilidad de la transición de plaguicidas tóxicos a bionsumos. Sería muy grave que Monreal desconociera todo ese trabajo y tomara partido en una iniciativa nueva, distinta, contraria a la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos’, expresó a La Jornada.



Comentó que se enfrentan intereses económicos, como el Consejo Nacional Agropecuario, cuyos integrantes ’son los únicos que han capitalizado los beneficios del tratado de libre Comercio con Estados Unidos’.



’Están en las listas de los grandes concesionarios de agua, los grandes exportadores e importadores de agroquímicos, son los socios de las grandes trasnacionales y emplean el mismo discurso de cuando aprobamos la iniciativa para proteger el maíz. Decían que iba a venir una crisis alimentaria que iba a caer la producción y no ha sido cierto. Lo único que les interesa es el dinero’, indicó.



Otro de los seis senadores que firmaron a favor de la nueva iniciativa es el Senador Arturo Bours, director y miembro del Consejo de Administración de Bachoco, quien en su declaración patrimonial declara representar al sector de agricultura como, según su curriculum, Fertilizantes Tepeyac, mostrando un evidente conflicto de interés.



Por su parte, la Senadora morenista Lilia Valdez (Comisión de Salud) afirmó que para el dictamen final sólo tomarán los puntos que garanticen la salud y lo demás lo desecharán.



’Tenemos que ver cómo la iniciativa que presentó ese grupo de senadores se va adaptar a ésta, en qué sentido viene y cuáles son los párrafos que pudiéramos modificar, pero hay cosas que no vamos a poder dejar pasar’, dijo vía telefónica.



La semana pasada, los senadores republicanos del estado granero Iowa, Joni Ernst y Charles Grassley, pidieron a Katherine C. Tai, representante comercial de Estados Unidos, que solicite formalmente un proceso de consultas con México a través del T-MEC por el decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador de prohibir las importaciones de maíz biotecnológico para el 2024, lo que podría causar ’una pérdida de 73 mil millones de dólares’ a la economía estadounidense a lo largo de 10 años.







Luego de celebrarse un Parlamento Abierto a finales de octubre con la intervención de pequeños y grandes productores, la Senadora Ana Lilia Rivera, vicepresidenta de la Mesa Directiva, y la Comisión de Salud del Senado alistan un dictamen que va en línea con el decreto presidencial que prohíbe para 2024 la importación de glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno presente en tortillas y cereales de maíz. Contra este decreto, Monsanto se amparó en verano pasado, por lo que la Semarnat impugnó la resolución y el litigio sigue en proceso.



La propuesta fue apoyada por especialistas en el tema por impulsar la producción de bioinsumos que sustituyen a plaguicidas o insecticidas que están prohibidos en otros países por causar enfermedades crónicas como cáncer, mutaciones, además de afectar la fertilidad de la tierra para cultivos.



’Pensamos que este dictamen debe ser aprobado, pues representa un gran avance para la transformación agroecológica del sistema alimentario en México, para bien de una agricultura sustentable en beneficio de los derechos a la salud y un ambiente sano para todos los mexicanos’, dijo Fernando Bejarano, presidente de la Red de Acción contra Plaguicidas en México.



Desde uno de los foros del Parlamento Abierto sobre plaguicidas y fertilizantes, retó: ’Invitamos a todos los agricultores aquí presentes, sobre todo a los agricultores que se agrupan al Consejo Nacional Agropecuario, que cambien su mentalidad; se requiere una producción rural que no extienda más los costos ambientales y a la salud’.



La agroindustria está representada en su mayoría por las compañías Bayer-Monsanto, Dow-Dupont, Syngenta-ChemChina que dominan el 65 por ciento de las ventas mundiales de agroquímicos y el 61 por ciento del mercado de semillas, documenta Greenpeace México.Con información de LA JORNADA | SIN EMBARGO