En la pelea por el segundo lugar, teme PRIAN a Samuel García

El crecimiento en preferencias del precandidato por Movimiento Ciudadano Samuel García ha provocado la mayor de las preocupaciones dentro de las huestes del PRIAN y específicamente de su director de orquesta el magnate Claudio X. González, toda vez que con seis meses de campaña, peligra el segundo lugar en la contienda que su candidata Xóchitl Gálvez creía tener asegurado.



Fue durante las campañas de 2006 que ocuparon el mismo mote para definir al entonces candidato puntero, mismo al que con una campaña negra y con complicidad de autoridades electorales que no quisieron realizar un recuento de las urnas pese a las irregularidades, otorgaron la victoria a Felipe Calderón por menos de un punto porcentual, provocando una crisis social y desconfianza en las instituciones. El ahora mandatario regresaría a dos procesos electorales más y en el tercero aplastó de manera contundente.



Y aunque Samuel García no tiene ni el currículum ni el peso para ser calificado ’un peligro para México’, eufemismo ocupado para señalar que es un peligro para el statu quo del PRIAN, el mismo promotor del Frente Amplio por México que en su residencia aglutinó al PRI, PAN y PRD para conformar una alianza, el magnate Claudio X. González, lo ocupó para describir al gobernador con licencia de Nuevo León, toda vez que su crecimiento en simpatías peligra el segundo lugar en la contienda que creían tener asegurado.



Pero eso no es todo.



El Congreso de Nuevo León vivió días de vergüenza luego de que el PRIAN quisiera imponer como mandatario interino a un perfil cercano a ellos en lugar de respetar la voluntad ciudadana que votó por un representante de Movimiento Ciudadano. Samuel García actuó de mala forma al enviar a porros al Congreso, lo que provocó que la sesión reiniciara al día siguiente, misma en la que con elementos armados, el PRIAN impuso sus condiciones.